ادامه اقدامات غیر انسانی آل خلیفه

مردم بحرین از سال 2011 که قیام خود را همزمان با دیگر کشورهای عربی شروع کردند متحمل رنج و مصائب بی شماری شده اند که هنوز هم ادامه دارد اما هیچگاه دست از هدف خود برنداشتند.

نظامیان رژیم بحرین از هیچ جنایتی علیه ملت مقاوم این کشور فروگذاری نکرده اند.در کنار قوانین ظالمانه برای خفقان بیشتر در بحرین مشابه ممنوعیت برگزاری تظاهرات در منامه و سلب تابعیت از بحرینی ها آنها به نوجوانان رحم نمی کنند.

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین چند روز قبل از تمدید حبس مهدی سلمان نوجوان کم سن سال بحرینی و گریه های وی برای مادرش خبر داده بودند.

رژیم به بهانه انفجار بمبهایی که هیچگاه صحت انفجار آنها تایید نمی شود مناطق مختلف را به محاصره در می آورد و افراد زیادی را بازداشت می کند این در حالی است که مخالفان هیچ گاه صحت ادعاهای رژیم را باور نمی کنند.

به کارگیری گازهای سمی و اشک آور به شکل گسترده، یورش به منازل مردمی در نیمه های شب و اوایل بامداد، تخریب مساجد، تبعیض های طایفه ای، تخریب اثاثیه منازل و خودروهای شخصی و نیز غارت دارایی مردم بخشی از جنایات نظامیان آل خلیفه است.

اخیرا ریحانه الموسوی از زنان بازداشت شده اظهارات تکان دهنده ای درباره عریان کردنش از سوی مزدوران رژیم بحرین بیان کرد اما تازه ترین اقدام غیر انسانی رژیم بحرین بازداشت زنی است که در ما آخر بارداری است.

بازداشت این زن با واکنشهایی از سوی مخالفان رژیم روبرو شده است به ویژه که این زن با توجه به مخالفت مسئولان با آزادی اش احتمالا نوزاد خود را در بازداشت گاه به دنیا می آورد.

مجید العلوی وزیر کار سابق بحرین می گوید: یک زن حامله چه خطری می تواند داشته باشد که وی را زندانی می کنند.به خدا قسم برای بحرین ننگ آور است که یک زن در زندان نوزادش را به دنیا آورد.

یوسف المحافظه از فعالان حقوق بشری بحرینی نیز معتقد است: دادستانی بحرین قاتل شهید حسین الجزایری که با گلوله ساچمه ای شهید شده بود را با قید کفالت آزاد کرد اما یک زن حامله را که به زودی نوزادش را به دنیا می آورد رها نمی کند.

حید اللواتی یکی دیگر از فعالان می گوید: اولین زن حامله در کشورهای حوزه خلیج فارس بازداشت شده است و به زودی نوزادش را در زندان به دنیا خواهد آورد و تهمت این زن مشارکت در تظاهرات است.

نادر عبدالامام دیگر فعال بحرینی گفت: در زمان حال و گذشته موردی شبیه این که زنی حامله در ماه آخر بارداری بازداشت شود نیافتم مگر در بحرین.

عباس بوصفوان فعال رسانه ای بحرینی نیز گفت: شورای عالی حقوق زنان کجاست؟ننگ بر رژیم و نهادهای وابسته به آن که زنان را به سبب طرح دیدگاهشان بازداشت می کنند.

جمعیت الوفاق در این باره با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نادیه از ساکنان منطقه بنی جمره از اوایل ژوئن 2013 بدون در نظر گرفتن شرایط انسانی و نیاز وی به خدمات درمانی در این دوره حساس در زندان به سر می برد.وی به اتهام اهانت به نظامیان رژیم بحرین بازداشت شد است.

نادیه زن حامله بحرینی در این باره می گوید: به اتفاق همسرم از مرکز ایست بازرسی در منطقه بنی جمره که تحت محاصره بود عبور می کردیم و پس از بازداشت همسرم میان من و یکی از نظامیان درگیری لفظی به وجود آمد و نظامیان بحرینی ضمن ضرب و شتم این زن وی را به اهانت تعدی به نظامیان تحویل دادستانی بحرین دادند و به مدت یکماه زندانی شد و حبس وی دوبار تمدید شد.