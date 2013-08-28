ساخت یک دستگاه تشخیص پزشکی برای تسهیل زندگی دیابتیها

<p> به گزارش خبرگزاری مهر، این دستگاه مبتنی بر تلفن هوشمند در یک آزمایشگاه تحقیقاتی توسط آیدوگان اوزکان استاد مهندسی زیستی و مهندسی برق دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس و هنری ساموئلی از دانشکده مهندسی و علوم کاربری و معاون موسسه نانوسیستمهای کالیفرنیا ساخته شده است.</p> <p> این دستگاه می تواند سطح آلبومین ( پروتئینی در خون که وقتی در ادرار مشاهده شود نشانه خطر است) را در ادرار بیمار اندازه گیری کند و نتایج را ظرف چند ثانیه به یک تلفن هوشمند ارسال کند.</p> <p> این دستگاه در آزمایشگاه اوزکان به عنوان یک وسیله الحاقی به تلفن هوشمند ساخته شده و گزارش آن به طور مشروح در قالب یک مقاله در مجله " آزمایشگاه در یک تراشه" منتشر شده است.</p> <p> اوزکان طی بیانیه ای گفت: آزمایش آلبومین به طور معمول برای آسیب به کلیه انجام می شود که این امر برای بیماران دیابتی بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد. این دستگاه یک پلتفورم مناسب برای بیماریهای مزمن کلیه و دیابت در خانه است که می تواند برای بیماری در نقاط دور افتاده ای که تنها شبکه تلفن همراه کار می کند، کاربرد بسیار خوبی داشته باشد.</p> <p> بیماران در معرض ریسک دیابت و کلیه و سایر بیماریها باید به طور مرتب نمونه مایعات بدن خود را گاهی بیش از یکبار بررسی کنند تا وضعیت سلامتی آنها مشخص شود، این امر نیازمند ویزیتهای مکرر در آزمایشگاه و یا مراکز بهداشتی و سلامتی است.</p> <p> این دستگاه اشعه هایی از نور قابل رویت به وسیله دو لوله فلورسنت کوچک متصل به دستگاه ارسال می کند که یکی مایع و دیگری یک نمونه ادرار را با رنگهای ترکیبی فلورسنت آزمایش می کند. دوربین تلفن هوشمند نور فلورسنت را پس از گذشتن از یک لنز اضافی می گیرد. یک اپلیکیشن اندروید این تصاویر خام را ظرف کمتر از یک ثانیه پردازش کرده و دستگاه نتیجه آزمایشهای خود را به یک پایگاه داده ارسال می کند.</p> <p> این آزمایش که غلظت آلبومین را در ادرار اندازه گیری می کند با دقت 10 میکروگرم در هر میلی متر کار می کند که این دقت برای استانداردهای بالینی در شرایط تشخیص بیماری قابل پذیرش است. کل فرآیند آزمایش نیز بیشتر از 5 دقیقه طول نمی کشد.</p> <p> پیش بینی شده که این دستگاه با قیمت 50 تا 100 دلار به فروش خواهد رسید اما این آزمایشگاه درحال حاضر روی توسعه یک اپلیکیشن آی فن برای این دستگاه است.</p>

