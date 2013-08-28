گلستان کاندیدای برنامه های توسعه در حوزه سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کوروش اعتماد پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح بهسازی فاز اول بیمارستان پنج آذر گرگان با بیان این که امیدوار هستیم این روند رو به رشد دانشگاه ادامه داشته باشد تصریح کرد: پروژه (pacs) جزو اهداف دانشگاه است و از الزامات وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکی است و بحث غربالگری سرطان پستان که از سال جاری در گلستان آغاز می شود ، یکی از الزامات آن نظام و ساختار نرم افزاری (pacs) است.

وی با اشاره به افتتاح مر کز کلینیک دندان پزشکی گرگان افزود: این کلینیک با امکانات و تجهیزاتی که دارد چهارمین یا پنجمین کلینیک از این نوع در کشور است و فقدان پرستار، دندان پزشک و نبود ارائه خدمات از این نوع در استان سبب راه اندازی این مرکز بود.

90 درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی سه دندان پوسیده دارند

وی بیان داشت: از اهداف مهم افتتاح این مرکز، خدمات رسانی به گروه های هدف مانند خانم های باردار و کودکان زیرشش سال است که خدمات رسانی به این گروه ها رایگان است چرا که بیشترین هزینه ها در بحث مراجعات پزشکی را شامل می شود.

اعتماد با بیان این که گلستان از استان های پیشگام در پیشگیری از پوسیدگی دندان است، اظهار داشت: در پایان مقطع ابتدایی ، 90 درصد دانش آموزان ما به طور میانگین حداقل سه دندان پوسیده دارند که این اقدامات پیش گیرانه سبب کاهش این آمار می شود.

غربالگری سرطان پستان سال جاری در گلستان انجام می شود

وی با اشاره به اینکه غربالگری سرطان پستان سال جاری در استان صورت می گیرد، گفت: دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه های برتر در غربالگری فشارخون شناخته شد.

این مقام مسئول وزارت بهداشت ادامه داد: در بحث پیشگیری از دیابت گلستان از استان های پیشگام بود وبا همکاری دانشگاه علوم پزشکی جنب کلینیک دندان پزشکی، کلینیک دیابت نیز استقرار پیدا خواهد کرد.