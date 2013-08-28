آیا اوباما می داند در کنار القاعده ایستاده است/ دولت سوریه با تروریستهای بین المللی می جنگد

به گزارش خبرگزاری مهر، "رابرت فیسک" تحلیلگر روزنامه انگلیسی"ایندیپندنت"با چاپ مطلبی در این روزنامه با اشاره به حمله احتمالی آمریکا به سوریه نوشت: در صورت انجام چنین کاری برای اولین بار در تاریخ است که آمریکا در کنار القاعده قرار می گیرد.

وی با اشاره به این حقیقت که اکثر کسانی که در حال حاضر در سوریه علیه دولت این کشور جنگ می کنند تروریستهای بین المللی وابسته به القاعده و گروه های تکفیری هستند می نویسد: در این جنگ قرار است نیروهای آمریکایی و نیروهای جنگ طلب ریز و درشت در کنار تمام افرادی بجنگند که در واقعه 11 سپتامبر هزاران نفر را کشتند.

وی با انتقاد از اقدام احتمالی آمریکا می نویسد: شاید قرار است آمریکایی ها با نیروهای تروریستی القاعده و جبهه النصره که در منطقه حاضر هستند همکاری اطلاعاتی داشته باشند و آنها به آمریکایی ها اهدافی را در سوریه معرفی کنند، در حالیکه همواره آمریکا اعضای این گروه ها را متهم و برای سر آنها جایزه تعیین می کند.

رابرت فیکس در بخشی دیگر از مطلبش می نویسد در حالی که هواپیماهای بدون سرنشین در یمن و پاکستان اعضای القاعده را هدف قرار می دهند، اما اعضای این گروه ها در سوریه قرار است مورد حمایت دیوید کامرون و فرانسوا اولاند قرار گیرند.

وی همچنین با انتقاد از "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس و دنباله روی او از سیاست های آمریکا می نویسد، نخست وزیر ما هم از هرآنچه که آمریکایی ها انجام می دهند حمایت می کند و به این صورت متحد القاعده ای می شود که هنوز خاطره بمب گذاری آنها در لندن از یاد نرفته است.

رابرت فیسک با تردید در خصوص ادعاهای غربی ها و متحدانشان مبنی بر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی می نویسد: ما جنگ عراق را بر اساس اطلاعات دروغین آغاز کردیم و امروز هم کسی چرا کسی پیگیری نمی کند که چرا در همان روز سه تن از اعضای حزب الله لبنان که در کنار دولت سوریه بوده اند با همان گازها در همان روز هدف قرار گرفته اند. اگر نیروهای دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده اند چرا باید از آن علیه حزب الله استفاده کرده باشند.