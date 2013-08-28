مهدی حجت درباره اینکه خانه تاریخی پیرنیا پیش از ظهر ششم شهریور ماه برای فروش به مزایده گذاشته شده است، به خبرنگار مهر گفت: باید فردای روزی که این خانه در همایش ثبت، بررسی شد، برگه ثبتی آن را به سازمان مرکزی میراث فرهنگی برای امضا ارسال می کردند ولی مسئولان مرتبط به وظایف خود عمل نکرده و در این اقدام تعلل کرده اند.

وی گفت: همکارانم در اداره میراث فرهنگی تهران گفتند که همین امروز این برگه را فرستاده اند. من به آنها پاسخ دادم گذاشته اید بعد از ظهر روزی که این خانه به مزایده گذاشته شد این کار را انجام دهید.

حجت بیان کرد: اکنون راه مذاکره با مالکان درآوردن شمشیر ثبت نیست بلکه را حلهای بهتری نیز وجود دارد که باید بررسی شود.

وی ادامه داد: مالکانی که می خواهند ملک خود را بفروشند، حتما منتظر اقدامات سازمان میراث فرهنگی بودند اما در سالهای گذشته چون اقدام درستی در این باره انجام نشده، با سلاح حقوقی به این موضوع ورود پیدا کرده اند و آن را در مزایده قرار داده اند. به صورت طبیعی این نوع رفتار با یک خانه تاریخی مناسب نیست و فکر می کنم هیچ نهادی حاضر نباشد نامش به عنوان یکی از تخریب کنندگان بناهای تاریخی ثبت شود.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: اگر امروز آن خانه ثبت شود لجبای با مالکان است و از آنجایی که این اقدام درست نیست من هم نمی خواهم با سلاح ثبت وارد این موضوع شوم. همچنین از آنجایی که هیچ ارگانی نمی خواهد با میراث ملی رفتار تخریبی داشته باشد، بنابراین پیشنهاد می کنم که تحمل بیشتری کنند تا راه حل مناسبتری را برای آن پیدا شود تا هم آنها به حقوق خود برسند و هم بنا حفظ شود.

وی با تاکید بر اینکه باید فضا برای مذاکره های جدید باز شود بیان کرد: در اوائل انقلاب و جنگ تحمیلی هیچ وقت مذاکرات ما با طرفین ختم به تخریب بنا نمی شد چرا که همگی علاقه مند به میراث فرهنگی بودند و اگر هم خانه ای به حراج گذاشته شود، به طور حتم خریدار متوجه هست که چه چیزی را می خرد و می داند که به این سادگی نمی تواند خانه را تخریب کند.