به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامي مهندسين به مناسبت هفته دولت بیانیه ای بدین شرح صادر کرد:

بسمه تعالي



جامعه اسلامي مهندسين ضمن گرامیداشت این ایام همگام با تمامی خدمتگزاران به ايران اسلامی که عزم و اهتمام خویش را جهت سربلندی کشور با تلاشی صادقانه و همتی بلندبه کارگرفته‌اند اعلام مي دارد که؛ در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی و قدرت‌های استکباری و سلطه‌گر در جبهه‌ای فراگیر در برابر ملت ایران صف‌آرایی کرده‌اند و در پی ناکارآمدسازی پشتوانه‌ی مردمی انقلاب و تضعیف نظام اسلامی برآمده‌اند، بی‌تردید هوشمندی و اهتمام دولت یازدهم در بکارگیری راهکارهای مبتکرانه، خلاقانه، حکیمانه و عزتمندانه در چارچوب منافع و مصالح ملی و راهبردهای مقام معظم رهبری خواهد توانست نقشه های معاندین را خنثی و عبور پیروزمندانه ملت ایران از گذرگاه حساس تاریخی امروز را رقم زند.



مقاومت مدبرانه و هوشمندانه در دفاع از حقوق مسلم ایرانیان در برابر نظام سلطه، عزم و اراده راسخ در تقویت وحدت و تعامل مثبت و موثر ميان قوای سه‌گانه و تمامي ارکان و اجزاي نظام و استمرار حرکت فعال، پویا و سرنوشت ساز دولت و ملت برای تحقق چشم‌انداز و اهداف کلان و راهبردی جمهوری اسلامی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ملی و فراجناحی در این راستا، مسئولیت خطیری است که اینک فراروی تمامی دلسوزان نظام و میهن اسلامی قرار دارد.



تفاوت نظام جمهوري اسلامي با ساير نظام‌هاي حكومتي اينست كه خدمت رساني اش به مردم، جلوه‌اي از ايمان، اخلاص، تقوا، عشق به مردم و كار براي رضاي خداست. علي هذا اين خدمت رساني يك مانور تبليغاتي نبوده بلكه جلوه‌اي از داشته‌هاي باطني كارگزاران حكومت باشد، كارگزاران كه براي آنها اصل خدمت مهم است نه مناصب آنها. و اينگونه است که معتقديم هفته دولت بايستي از مانور هاي تشريفاتي مبري گردد.



معتقديم دولت تدبير و اميد، بايد تدبيري براي محتوائي ساختن هفته دولت بيانديشند. اين دولت مي‌تواند در كنار ارائه آمارهاي واقعي از خدمت رساني به مردم، از فرصت بسيار مغتنم هفته دولت براي نهادينه ساختن ويژگي‌هاي اخلاقي اين دو دولتمرد خدوم و مردمي در جان و دل كارمندان دولت بهره‌برداري نمايد. فقط در اينصورت است كه دولت تدبير و اميد مي‌تواند هفته دولت را از شعارزدگي نجات دهد و آن را به جايگاه واقعي و معقولي كه از ابتدا برايش در نظر گرفته شده بود برگرداند.



مؤثرترين اقدام براي تأثيرگذارشدن برنامه‌هاي دولت در زمينه اخلاق كارگزاران اينست كه دولتمردان ارشد، از رئيس‌جمهور گرفته تا وزرا و معاونان و مشاوران آنها پاي بندي عملي خود را به شعارها و وعده‌هائي كه مي‌دهند نشان دهند و در اخلاق مداري سرآمد باشند. اين آرمان در صورتي محقق خواهد شد كه دولتمردان دولت تدبير و اميد، وعده‌هاي غيرعملي به مردم ندهند، براي تحقق وعده‌هائي كه شدني است از هيچ تلاش و كوششي فروگذار نكنند و در مواجهه با مردم آينه صداقت و درستي باشند. همه مي‌دانيم و نسل امروز و آيندگان نيز بايد بدانند كه شهيدان سرافراز، رجائي و باهنر، چنين بودند و راز و رمز محبوبيت آنها و جائي كه در دل‌هاي مردم دارند نيز همين است.



شهيدان رجائي و باهنر از فرصت گرانبهائي كه نظام جمهوري اسلامي در اختيار آنها قرار داد حداكثر استفاده را به نفع كشور و ملت به عمل آوردند و درحالي كه در بالاترين مسئوليت‌هاي اجرائي نظام قرار داشتند متواضع‌ترين افراد جامعه بودند و با صداقت كامل به مردم خدمت كردند. در هفته دولت اگر دولتمردان بتوانند همين ويژگي‌هاي شهيدان رجائي و باهنر را به درستي بشناسانند، مي‌توانند مطمئن باشند كه حق هفته دولت را ادا كرده‌اند.