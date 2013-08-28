ملایی به دور سوم رفت ٰ/ علی اکبری حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از رقابتهای جودو قهرمانی جهان به مبارزات وزن 73- کیلوگرم مردان و 57- کیلوگرم بانوان اختصاص دارد که هر دو جودوکار ایران در وزن 73- کیلوگرم برای انجام اولین مبارزات خود به روی تاتامی رفتند که حاصل آن یک پیروزی و یک شکست بود.

سعید ملایی دور نخست استراحت داشت و سپس به دیدار "ویکتور اسکورتوف" جودوکار مولداویایی اصل تیم ملی امارات رفت و موفق شد وی را در پایان چهار دقیقه مبارزه شکست دهد. ملایی در مسابقات قهرمانی آسیا ، فروردین ماه در بانکوک یک بار این حریف را شکست داده و یک بار هم به او باخته بود. ملایی دور سوم "هوانگ تائه" از چین تایپه را پیش رو دارد.

الیاس علی اکبری دیگر جودوکار کشورمان در این وزن بعد از استراحت در مرحله نخست ، دور دوم به دیدار "سیدمیدوبوسکی" از جمهوری چک رفت و در پایان چهار دقیقه مبارزه با اخطار بیشتر نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

این دوره از مسابقات با حضور 680 جودوکار از 123 کشور جهان در برزیل جریان دارد.