ملایی: کار دشواری در برزیل دارم/ به قرعه توجهی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملایی اولین نماینده جودو ایران در مسابقات جهانی است که روی تاتامی خواهد رفت. وی دور اول استراحت دارد و سپس به دیدار "اسکورتوف" جودوکار مولداویایی الاصل تیم ملی امارات می‌رود.

این جودوکار ملی پوش سال 1371 در تهران متولد شد و هشت سال قبل نزد مهرداد حسن‌زاده شروع به یادگیری الفبای جودو کرد. مولایی جوان با حضور در تیم‌های جوانان ایران، دانشجویان و یک دوره حضور در مسابقات بزرگسالان آسیا تجربیات خوبی کسب کرده و یک برنز جوانان آسیا را نیز در کارنامه داد.

وی در مورد قرعه خود در این مسابقات می‌گوید: در گروه سختی قرار دارم که نفرات اول و ششم رنکینگ هم در آن حضور دارند. البته باید اولین مبارزه خود را پشت بگذارم. حریف اماراتی را که نفر 15 رنکینگ است یک بار در بانکوک شکست دادم و یکبار هم در تیمی مقابل او بازنده شدم. با کار او آشنا هستم و تمام تلاشم را به کار می بندم را برنده از میدان خارج شوم و بعد از آن برای مبارزات بعدی برنامه ریزی خواهم کرد.

ملایی ادامه داد: این درست که مسابقات قهرمانی آسیا را تجربه کردم ولی نمی توان این مسابقات را با قهرمانی جهان مقایسه کرد. می دانم کار دشوار در "ریو" دارم و فقط باید جنگید. با حریف مغولی در مسابقات قهرمانی آسیا مبارزه کردم و در راند طلایی با اخطار به او باختم. برای شکست او خیلی تمرین کردم، علاوه بر این مغولی که رنکینگ یک جهان، با حریف کره ای هم مبارزه کردم و به او نیز با اخطار باختم. هلندی ژاپنی و بلژیکی و سایر مدعیان را نیز از طریق فیلم مبارزاتشان آنالیز کرده ام.

ملایی در پایان گفت: مسابقات جهانی با این تعداد شرکت کننده در یک وزن در کمتر رشته‌ای شاهد هستیم. امیدوارم بتوانیم مبارازت خوبی به نمایش بگذاریم.