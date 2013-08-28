۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۲۵

جودو قهرمانی جهان - برزیل؛

ملایی: کار دشواری در برزیل دارم/ به قرعه توجهی ندارم

عضو تیم ملی جودو گفت: رقابتهای قهرمانی جهان را برای اولین بار تجربه می کنم و هر چه در توان برای شکست رقبا به کار می برم.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملایی اولین نماینده جودو ایران در مسابقات جهانی است که روی تاتامی خواهد رفت. وی دور اول استراحت دارد و سپس به دیدار "اسکورتوف" جودوکار مولداویایی الاصل تیم ملی امارات می‌رود.
 
این جودوکار ملی پوش سال 1371 در تهران متولد شد و هشت سال قبل نزد مهرداد حسن‌زاده شروع به یادگیری الفبای جودو کرد. مولایی جوان با حضور در تیم‌های جوانان ایران، دانشجویان و یک دوره حضور در مسابقات بزرگسالان آسیا تجربیات خوبی کسب کرده و یک برنز جوانان آسیا را نیز در کارنامه داد.
 
وی در مورد قرعه خود در این مسابقات می‌گوید: در گروه سختی قرار دارم که نفرات اول و ششم رنکینگ هم در آن حضور دارند. البته باید اولین مبارزه خود را پشت بگذارم. حریف اماراتی را که نفر 15 رنکینگ است یک بار در بانکوک شکست دادم و یکبار هم در تیمی مقابل او بازنده شدم. با کار او آشنا هستم و تمام تلاشم را به کار می بندم را برنده از میدان خارج شوم و بعد از آن برای مبارزات بعدی برنامه ریزی خواهم کرد. 
 
ملایی ادامه داد: این درست که مسابقات قهرمانی آسیا را تجربه کردم ولی نمی توان این مسابقات را با قهرمانی جهان مقایسه کرد. می دانم کار دشوار در "ریو" دارم و فقط باید جنگید. با حریف مغولی در مسابقات قهرمانی آسیا مبارزه کردم و در راند طلایی با اخطار به او باختم. برای شکست او خیلی تمرین کردم، علاوه بر این مغولی که رنکینگ یک جهان، با حریف کره ای هم مبارزه کردم و به او نیز با اخطار باختم. هلندی ژاپنی و بلژیکی و سایر مدعیان را نیز از طریق فیلم مبارزاتشان آنالیز کرده ام.
 
ملایی در پایان گفت: مسابقات جهانی با این تعداد شرکت کننده در یک وزن در کمتر رشته‌ای شاهد هستیم. امیدوارم بتوانیم مبارازت خوبی به نمایش بگذاریم.
 
رقابتهای جودو قهرمانی جهان در برزیل آغاز شد و ملایی به همراه علی اکبری در وزن 73- کیلوگرم امروز چهارشنبه به مصاف رقبای خود می روند.
