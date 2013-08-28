جودوکار ژاپنی طلای دوره قبل خود را تکرار کرد/ شکست قهرمان المپیک

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه مسابقات جودوی قهرمانی جهان که در رِیودوژانیرو برزیل جریان دارد روز سه‌شنیه جودوکاران دو وزن 52- کیلوگرم بانوان و 66- کیلوگرم مردان روی تاتامی رفتند که جودوکاران ژاپن و "کوزوو" موفق به کسب مدال طلا شدند.

در وزن 66- کیلوگرم مردان، 66 جوودوکار در وزن 66- کیلوگرم به رقابت پرداختند و در نهایت "ماساهی ابنوما" از ژاپن موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. در این وزن "ماکانوف" قزاقستانی که در مسابقات 2011 پاریس در همان دور نخست حذف شده بود، بعد از درخشش در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب مدال برنز، روی تاتامی ریو هم عالی ظاهر شد و تا فینال همه رقبا را یکی بعد از دیگری شکست داد اما با شکست از حریف ژاپنی نقره گرفت.

همچنین "ماساکی فوکوکا" به همراه "گئورگی زانتی یارا" از اوکراین به نشان برنز مشترک دست پیدا کردند. در این وزن شکست برخی چهره‌های نامدار جودوی جهان حائز اهمیت بود. "رشید سوبیروف" ازبکی که بعد از کسب دو مدال طلای جهان و دو برنز المپیک در وزن 60- کیلوگرم، به یک وزن بالاتر آماده بود، همان دور نخست به "اوتیس کولین" از آلمان باخت و حذف شد.

این آلمانی دور دوم هم موفق شد "لاشا شاداتاشویلی" قهرمان المپیک 2012 لندن را از دور مسابقات حذف کند. شکست "داوادورج" نفر اول رنکینگ جهانی از مغولستان که در آسیایی بانکوک موفق به کسب مدال طلا شده بود، از دیگر حوادث این وزن بود.

اما در بخش بانوان " کملندی" از کوزوو در بازی نهایی مقابل چشم هزازان برزیلی موفق شد "اریکا ملیندا" برزیلی را شکست و به مدال طلا دست يابد. در این وزن جودوکار برزیلی نقره گرفت و "یوکی هاشیموتو" از ژاپن و "کاره مارن" از آلمان هم به نشان نقره دست پیدا کرد.

این مسابقات امروز در اوزان 73- کیلوگرم مردان و 57- کیلوگرم بانوان دنبال می‌شود.