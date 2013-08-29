صعود قاسمی نژاد به مرحله یک هشتم نهایی/ مرادی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در "ریودوژانیرو" برزیل جریان دارد در مبارزات وزن 81- کیلوگرم امیر قاسمی نژاد موفق شد به مرحله یک هشتم نهایی راه پیدا کند. در این وزن 73 جودوکار حضور دارند که تیم ایران دو نماینده داشت.

امیر قاسمی نژاد در گروه C دور اول استراحت داشت، وی سپس به دیدار "الیسو هولو" از آنگولا رفت و در 63 ثانیه حریف خود را ضربه فنی کرد و به دور سوم راه يافت. نماینده کشورمان در گام سوم به دیدار "دیگو تارکولاس" از السالوادور رفت و این حریف خود را نیز 3 دقیقه و 55 ثانیه ضربه فنی کرد و به مرحله یک هشتم نهایی راه يافت. سرگروه تیم ملی ایران در این دور از رقابتها برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی در یک جدال سخت به دیدار "تشکریشویلی" از گرجستان خواهد رفت. این جودوکار گرجستانی دارای رنکینگ 2 جهان خواهد رفت.

در همین وزن سعید مرادی در اولین دیدار خود به مصاف "مارتینز" از کوبا رفت و در پایان 5 دقیقه مبارزه با دو امتیاز "یوکو" نتیجه را به حریف واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

این دور از مسابقات که از دوشنبه با حضور جودوکاران 123 کشور جهان آغاز شده تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.