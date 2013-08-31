سیدهادی محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بخشی از علاقه سینماییاش ساخت فیلم برای کودکان است، اظهار کرد: جشنواره کودک اعتبار خوبی در سطح ملی و بینالمللی دارد و نمیتوان گفت یک رویداد معمولی است. دستاندرکاران جشنواره صرفا برای اینکه بودجهای را خرج کنند دور هم جمع نشدهاند بلکه مشخص است قصد دارند برای ارتقای سینمای کودک کار کنند.
وی درباره فیلم سینمایی "او خوب سنگ میزند" که به جشنواره کودک ارائه شده است، توضیح داد: این اثر روایت اقلیمی دارد و در فضاهای بکر منطقه کهگیلویه و بویراحمد فیلمبرداری شده است. به گمانم این سینما با آداب و رفتار و گویش متفاوت برای مخاطب شهرنشین که عموما فیلمهای آپارتمانی میبینند جذابیت داشته باشد.
محقق با بیان اینکه ذهن کارگردانها قالب گرفته نیست، بیان کرد: نمیتوان گفت مثلا فقط میخواهم کودک کار کنم و یا فقط دفاع مقدس بلکه ایدههای متعددی در ژانرهای مختلفی به ذهن فیلمساز میرسد. البته من در گذشته مستندی با عنوان "تمنای باران" در ژانر کودک ساخته بودم که در جشنوارههای متعدد و معتبر بسیاری شرکت کرد و در هند و آلمان نیز جایزه گرفت.
این فیلمساز با اشاره به این که ایدههای خوبی در زمینه سینمای کودک دارد، ادامه داد: فضای کودک لطافت، زیبایی و بازگشت به خویش را برای فیلمساز به همراه دارد و اگر فیلمنامه خوبی در این زمینه به دستم برسد حتما از آن استقبال خواهم کرد.
بیست و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با گرامیداشت نام پیامبر اکرم (ص) پدر آسمانی کودکان دنیا از پانزدهم تا نوزدهم مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.
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