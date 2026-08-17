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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

پروژه‌های ۱۱۲ مگاواتی نیروگاه خورشیدی ملارد در انتظار رفع موانع

پروژه‌های ۱۱۲ مگاواتی نیروگاه خورشیدی ملارد در انتظار رفع موانع

ملارد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در جریان بازدید از دو پروژه نیروگاه خورشیدی در ملارد، بر تسریع روند اجرای آنها و رفع موانع پیش‌روی این طرح‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، بعد از ظهر دوشنبه با همراهی تقوی، فرماندار ملارد، از روند اجرای نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی پاسارگاد و نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی ملارد بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی دو پروژه بررسی شد و مسئولان مربوطه گزارشی از میزان پیشرفت، موانع موجود و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.

معاون استاندار تهران بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رفع موانع اجرایی برای سرعت گرفتن پروژه‌ها تأکید کرد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از برنامه‌های استان تهران برای افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان شده است.

با این حال، جزئیات میزان پیشرفت فعلی این دو پروژه و زمان دقیق بهره‌برداری از آنها اعلام نشده است.

کد مطلب 6919542

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