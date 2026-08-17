به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، بعد از ظهر دوشنبه با همراهی تقوی، فرماندار ملارد، از روند اجرای نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی پاسارگاد و نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی ملارد بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی دو پروژه بررسی شد و مسئولان مربوطه گزارشی از میزان پیشرفت، موانع موجود و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.

معاون استاندار تهران بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رفع موانع اجرایی برای سرعت گرفتن پروژه‌ها تأکید کرد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از برنامه‌های استان تهران برای افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان شده است.

با این حال، جزئیات میزان پیشرفت فعلی این دو پروژه و زمان دقیق بهره‌برداری از آنها اعلام نشده است.