به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، بعد از ظهر دوشنبه با همراهی تقوی، فرماندار ملارد، از روند اجرای نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی پاسارگاد و نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی ملارد بازدید کرد.
در این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی دو پروژه بررسی شد و مسئولان مربوطه گزارشی از میزان پیشرفت، موانع موجود و برنامههای پیشرو ارائه کردند.
معاون استاندار تهران بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول و رفع موانع اجرایی برای سرعت گرفتن پروژهها تأکید کرد.
توسعه نیروگاههای خورشیدی از برنامههای استان تهران برای افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر عنوان شده است.
با این حال، جزئیات میزان پیشرفت فعلی این دو پروژه و زمان دقیق بهرهبرداری از آنها اعلام نشده است.
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