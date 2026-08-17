ثبت ۹۷۷ مأموریت اورژانسی مرتبط با حوادث سقوط در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شمار قابل توجه حوادث ناشی از سقوط در استان آذربایجان‌شرقی، اظهار کرد: سقوط از جمله حوادثی است که در بسیاری از موارد با رعایت نکات ایمنی و توجه به عوامل خطر قابل پیشگیری است.

وی بی‌احتیاطی، لغزندگی سطوح، استفاده نادرست از نردبان و نبود تجهیزات ایمنی هنگام کار در ارتفاع را از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز وقوع حوادث سقوط عنوان کرد و از شهروندان خواست هنگام فعالیت در ارتفاع، از تجهیزات ایمنی استاندارد استفاده کنند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت خودداری از ایستادن و کار کردن روی سطوح ناپایدار، صندلی و وسایل نامناسب تأکید کرد.

شادی‌نیا با اشاره به آسیب‌پذیری بیشتر کودکان و سالمندان در برابر حوادث سقوط، گفت: نصب دستگیره و تجهیزات ایمنی در نقاط پرخطر، خشک نگه داشتن کف حمام و سرویس‌های بهداشتی، استفاده از کفش مناسب و برطرف کردن موانع مسیر رفت‌وآمد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این حوادث داشته باشد.

وی در ادامه توصیه کرد در صورت وقوع سقوط و احتمال آسیب به سر، ستون فقرات یا اندام‌ها، فرد مصدوم بدون ضرورت جابه‌جا نشود و در اسرع وقت با اورژانس تماس گرفته شود تا اقدامات لازم از سوی نیروهای امدادی انجام گیرد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی در پایان بر رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری و منازل تأکید کرد و از شهروندان خواست پیشگیری از حوادث سقوط را جدی بگیرند.