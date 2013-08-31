اشک هواداران مس بر روی سکوهای استادیوم کرمان/ مدیران شرکت مس به داد فوتبال کرمان برسند

به گزارش خبرنگار مهر، مس کرمان این روزها یکی از اسفناکترین ایام تاریخ فوتبال کرمان را سپری می کند مس روز گذشته در خانه خودش و در یک بازی خانگی شکست سنگینی را از یک تیم نچندان مطرح در لیگ برتر دریافت کرد، تیمی که در کنار مس کرمان بر صندلی فانوس به دستان تکیه زده است سه گل به مس کرمان زد و مس را به زانو در آورد!

به عقیده کارشناسان فوتبال کرمان عقیده دارند که نتایج بسیار ضعیف و این وضعیت مس را که نتیجه عملکرد بسیار ضعیف مدیریت مس کرمان در ایام فصل نقل و انتقالات بود را به خوبی از قبل نیز می توانستیم پیش بینی کنیم.

فوتبال کرمان در حال مرگ تدریجی

مدیرعامل مس کرمان در حالی روز گذشته مورد اعتراض شدید هواداران این تیم قرار گرفت که پیش از این گفته بود مس حداقل 40 درصد قوی تر از فصل گذشته بسته شده است اما این درحالی بود که این تیم اکثر بازیکنان مطرح خود را از دست داد و مجموعه ای از بازیکنان تیمهای فانوس به دست فصل قبل و یا تیمهای دسته اولی را جذب کرد و در نهایت نیز بازی که در فصل جاری ارائه می دهد بازتابی از یک تیم دسته اولی است در لیگ برتر و این شد تیمی که مدیرعامل غیر بومی مس کرمان بر قدرت فنیش تاکید می کرد.

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وضعیت مس کرمان به حدی بحرانی و استرس زا شده است که مهدی محمدی که از سرمایه های فوتبال کرمان محسوب می شود پس از بازی با سایپا و شکست از این تیم در هفته گذشته به کما فرو رفت و هم اکنون پس از عمل جراحی که بر روی او صورت گرفته است همچنان در کما به سر می برد.

ایرج کهندل از دیگر پیشکسوتان مس نیز که در سمت سرپرستی مس حضور دارد نیز روز گذشته پس از بازی با ملوان و شکست سنگین مس کرمان از این تیم به دلیل افت شدید فشار خون با آمبولانس به بیمارستان منتقل و بستری شد.

محمود یاوری نیز که پیرترین مربی فوتبال ایران در لیگ برتر محسوب می شود نیز در مصاحبه مطبوعاتی و پس از اینکه در زیر تیغ انتقادهای خبرنگاران و شعارهای هواداران قرار گرفت و به توصیه یکی از نزدیکانش در مصاحبه مطبوعاتی که گفت "یاوری به شدت عرق کرده است و اگر به سوالات ادامه دهید امکان بروز مشکل جسمانی برایش وجود دارد" مصاحبه اش را تمام کرد.

این تنها گوشه ای کوچک از نمای تیم مس کرمان است تیمی پر افتخار که تا فصل گذشته کمتر می توانست نتیجه بازی را مقابلش پیش بینی کند اما هم اکنون و پس از عدم مدیریتهای صورت گرفته این تیم در باتلاقی فرو رفته است که پیش بینی وضعیتش در انتهی فصل را با ابهام رو بروکرده است و برای هر تیمی زنگ تفریح است.

آغاز سناریوی کی بود کی بود من نبودم

نکته قابل توجه اینکه حتی تقوی گزینه اول مدیرعامل فعلی مس کرمان قبل از آغاز لیگ برتر نیز فهمیده بود که با این بازیکنان نمی تواند نتیجه قابل قبولی در لیگ برتر بگیرد.

وی در روزهای انتهی حضورش در کرمان و قبل از اینکه مجبور به ترک این تیم شد گفت که بازیکنان جذب شده بازیکنان مورد نظرش نیستند و بهانه آورد که به دلیل حاشیه سازی های صورت گرفته در مس کرمان کمتر بازیکنی می خواهد به مس کرمان بیاید.

جزیره ای آرامش که طعمه توفان شد

این بهانه گیریها در حالی صورت می گرفت که اگر به آرشیو خبرهای رسانه ای در فصلهای گذشته نگاه کنید و لیست بازیکنان فصلهای قبل مس را ببینید به خوبی نشان داده می شود که مس کرمان جزیره ای مملو از آرامش برای بازیکنان لیگ برتر بود.

نامهای بزرگی در مس کرمان حضور یافتند و بسیاری از بازیکنان نیز از این تیم به لیگ برتر فوتبال و حتی تیم ملی معرفی شدند و دلیل حضورشان در مس را نیز تنها آرامش موجود در تیم مس کرمان و فوتبال کرمان می دانستند در حقیقت مس کرمان دوره آرامش روحی بود برای بازیکنان فوتبال ایران.

آرامشی که به دلیل عملکرد ضعیف برخی از مدیران به وضعیت کنونی تبدیل شده است.

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روز گذشته نیز هواداران مس کرمان در حالی از وضعیت موجود مس کرمان نگران بودند که پس از دریافت پی در پی گل از ملوان هواداران تیم مدیرعامل مس کرمان و سرمربی این تیم را آماج شعارهای خود قرار دادند و خواستار تغییر در سطح مدیریت این تیم شدند.

همچنین محمود یاوری که تا روز گذشته تمرکز خود را روی خط دفاعی قرار داده بود در اقدامی عجیب ترکیب تهاجی مس را به میدان فرستاد که نتیجه اش به هم ریختن تفکرات دفاعی تیم بود و مس نیز که توان چرخش توپ در زمین حریف نه چندان مطرح را نداشت به گونه ای بازی که که ملوانیها را به اوج خود رساند و فوتبال کرمان را به بدترین روزهای خود رساند.

انتقادها از یاوری نیز روز گذشته این مربی را نیز در موقعیت بسیار بدی قرار داده است.

آنچه که امروز مس کرمان نیاز دارد تغییرات سازنده و حرفه ای در سطح فوتبال است مس به مدیری نیاز دارد که به مس کرمان به عنوان یک تیم حرفه ای نگاه کند و در حد این تیم نیز اقدام به جذب بازیکن کند نه اینکه مس را تبدیل به مکانی برای جذب بازیکنان درجه چندم کند و مس و فوتبال کرمان را به وضعیت کنونی برساند.

توپی که به زمین صاحب اصلیش افتاد

محمود یاوری در مصاحبه بعد از بازی با انتقاد شدید از کیفیت پائین بازیکنان این تیم گفت: این نتیجه در واقع به دلیل جذب بازیکنان این تیم در فصل نقل و انتقالات است.

وی با انتقاد از عدم حضور مدیرعامل فعلی مس کرمان در شهر کرمان گفت: من تاکید کردم که چند بازیکنان خارجی باید به مس اضافه شود اما هیچ اقدامی در این خصوص اتفاق نیفتاده است.

یاوری گفت: سی دی چندین بازیکن را تهیه کردم اما کسی نیست که این بازیکنان را به وی پیشنهاد دهم.

وی ابراز امیدواری کرد که با تقویت مس کرمان این تیم در هفته های آینده عملکرد بهتری را داشته باشد.

اما باید به این نکته اشاره کرد که مس با وضعیت کنونی امتیازاتش به یک منجی نیاز دارد که مس را از وضعیت کنونی خارج کند و دیگر نه زمانی برای فرصت دادن به کادر فنی مانده است و نه زمان دیگری برای مدیریت مدیرعامل فعلی مس کرمان.

هواداران خواستار پایان دوران افت مس هستند/ وضعیت فعلی در کوتاه ترین زمان ممکن اصلاح شود

هوادارن مس کرمان خواستار تغییر در ترکیب این تیم هستند و از مدیران شرکت مس ایران می خواهند در کوتاه ترین زمان ممکن و هر چه زودتر وضعیت کنونی مس کرمان را اصلاح کنند.

محمد ایرانمنش یکی از هواداران مس کرمان پس از بازی این تیم با ملوان به خبرنگار مهر گفت: تا حالا دیده بودید که فقط 600 نفر به ورزشگاه امام علی بیایند این ورزشگاه روزگاری شاهد حضور 20 هزار تماشاگر در هر بازیش بود در آن دوران مس با بازیکنان قوی و محبوب مردم بسته شده بود و مس هر تیمی را در کرمان و حتی بازیهای خارج از خانه زمین گیر می کرد اما الان تیمی درجه چندم مس را در خانه اش گل باران می کند.

وی افزود: امروز بسیاری از همین 600 تماشاگر هم بر روی سکوهای استادیوم شک ریختند و کاری از دستشان ساخته نبود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصادی و استرسهای موجود بازیهای مس برای ما زمانی برای استراحت و خوشحالی بود اما این تیم هم به وضعیت بسیار بدی گرفتار شده است.

ایرانمنش گفت: فوتبال کرمان از استعدادهای بسیار بالایی برخوردار است اما نه بازیکنان کرمانی در این تیم هستند و نه کادر مدیریتی و فنی مس کرمانی هستند و فوتبال کرمان را هم گرفتار روزهای بسیار بدی کرده اند.

این هوادار مس کرمان گفت: هر بازیکن مس از یک شهر کشور است و این درحالی است که این بازیکنان از شرایط فنی بسیار پائینی برخوردار هستند سوال اینجاست طبق چه اصلی و طبق چه منطقی مدیریت تیم این بازیکنان را در تیم جذب کرده است و هزینه های هنگفتی را هم به فوتبال کرمان تحمیل کرده است.

وی گفت: از اینکه مسن ترین مربی فوتبال ایران را به تیمی بیاوریم که در بدترین شرایط خود قرار دارد آیا منطقی است آیا مس به یک مربی جوان و با دانش نیاز نداشت؟

تعداد قابل توجهی از هواداران دورم جمع می شوند و هر یک به نوعی اعتراض خود را نشان می دهند و از مدیر شرکت مس کرمان می خواهند برای جلوگیری از هدر رفت فرصت و امتیاز های مس کرمان و درنهایت سهمیه کرمان در لیگ برتر هر چه زودتر جلسه ای را با پیشکسوتان فوتبال کرمان تشکیل دهد و از مدیران بومی متخصص و با تجربه در مس کرمان بهره ببرد.

علی زمانی یکی دیگر از هوادارن نیز در حالیکه اشک در چشمانش از وضعیت کنونی مس حلقه زده است گفت: نمی دانم باید نگران وضعیت محمدی محمدی باشیم یا اینکه وضعیت کهندل که با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد باشیم یا وضعیت تیم مس کرمان.

مدیرعامل شرکت مس ایران از این پس پاسخگوی نتایج تیم است

وی از مدیرعامل شرکت مس ایران خواست هر چه زودتر فکری به حال این وضعیت کند زیرا اگر مدیریت مس نمی دانست در باشگاه مس کرمان چه می گذرد حالا دیگر می داند و باید برای حل مشکل برنامه ریزی کند.

وی گفت: مس به وضعیتی رسیده است که واژه هایی مانند شکلنگیسم به مس کرمان نسبت می دهد عده ای با شلنگ یک مربی را می زنند و روز بعد مربی که مس را بسته از تیم می رود و بعد یکی از مربیانی که دوران طلاییش را پشت سرگذاشته و در سن بسیار بالا مربی تیم می شود این وضعیت فرهنگ کرمان را نیز تحت تاثیر قرار داده و فوتبال کرمان را بی آبرو کرده است.

وی افزود: اگر مدیریت فعلی می توانست مشکلات را حل کند تا حالا چنین شده بود و باید فکری به حال وضعیت کنونی کرد.

در حالی این روزها وضعیت مس بسیار نگران کننده است که هواداران مس کرمان خواستار معرفی مدیرعامل بومی و با تجربه و همچنین سرمربی مقتدر و کار بلد برای مس کرمان هستند باید صبر کرد و دید که شخص مدیرعامل شرکت مس ایران که هم اکنون توپ در زمین او برای تصمیم گیری است چه تصمیمی برای فوتبال کرمان می گیرد.



