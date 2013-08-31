  1. دانشگاه و فناوری
۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۰۴

مهندسی بافت غضروف استخوانی در پژوهشگاه رویان بررسی می شود

مهندسی بافت غضروف استخوانی در پژوهشگاه رویان بررسی می شود

دبیر علمی کنگره سلول‌های بنیادی از بررسی سلول‌های مزانشیمی و تصویربرداری سلولی در این کنگره خبر داد و گفت: برای اولین بار با حضور محققان بین المللی در قالب کارگاه آموزشی در خصوص مهندسی بافت غضروف استخوانی بحث خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سحر کیانی در نشست خبری امروز شنبه با بیان اینکه این کنگره در 3 روز برگزار خواهد شد، افزود: در این کنگره 224 مقاله ارسال شده است که 22 مقاله به صورت سخنرانی و 137 مقاله در مقالب پوستر عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مقالات در این کنگره 7 محقق از کشورهای آلمان، سوئد، سوئیس، کره، آمریکا و سنگاپور حضور دارند، اظهار داشت: این محققان در حوزه‌های اخلاق پزشکی و اخلاق در سلول درمانی سخنرانی خواهند داشت.

کیانی با تاکید بر اینکه در این دوره از کنگره برای اولین بار در خصوص مهندسی بافت بحث و تبادل نظر خواهد شد، ادامه داد: با حضور محققی از کشور سنگاپور موضوع مهندسی بافت غضروف استخوانی و سلول‌های سرطانی وخون ساز بررسی خواهد شد.

دبیر علمی کنگره سلول‌های بنیادی اضافه کرد: علاوه بر این محققی از کشور آمریکا کارگاه آموزشی در زمینه تصویربرداری سلولی برگزار می کند.

وی سلول‌های مزانشیمی را از دیگر موضوعات مطرح این کنگره ذکر کرد و ادامه داد: این کارگاه‌ها در روزهای 11 و 12 شهریورماه در پژوهشگاه رویان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2126380

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