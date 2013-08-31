مهندسی بافت غضروف استخوانی در پژوهشگاه رویان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سحر کیانی در نشست خبری امروز شنبه با بیان اینکه این کنگره در 3 روز برگزار خواهد شد، افزود: در این کنگره 224 مقاله ارسال شده است که 22 مقاله به صورت سخنرانی و 137 مقاله در مقالب پوستر عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مقالات در این کنگره 7 محقق از کشورهای آلمان، سوئد، سوئیس، کره، آمریکا و سنگاپور حضور دارند، اظهار داشت: این محققان در حوزه‌های اخلاق پزشکی و اخلاق در سلول درمانی سخنرانی خواهند داشت.

کیانی با تاکید بر اینکه در این دوره از کنگره برای اولین بار در خصوص مهندسی بافت بحث و تبادل نظر خواهد شد، ادامه داد: با حضور محققی از کشور سنگاپور موضوع مهندسی بافت غضروف استخوانی و سلول‌های سرطانی وخون ساز بررسی خواهد شد.

دبیر علمی کنگره سلول‌های بنیادی اضافه کرد: علاوه بر این محققی از کشور آمریکا کارگاه آموزشی در زمینه تصویربرداری سلولی برگزار می کند.

وی سلول‌های مزانشیمی را از دیگر موضوعات مطرح این کنگره ذکر کرد و ادامه داد: این کارگاه‌ها در روزهای 11 و 12 شهریورماه در پژوهشگاه رویان برگزار می‌شود.