سرقتهای سریالی 3 پسر شرور در اطراف مراکز خرید

به گزارش خبرنگار مهر، هشتم مرداد امسال مأموران کلانتري 132 نبرد هنگام گشت زني در خيابان خاوران، نبش خيابان ميرزاده با صحنه درگيري روبه رو شدند که دو سرنشين يک دستگاه موتورسيکلت با مشاهده مأموران قصد متواري شدن از محل را داشتند که دستگير و به کلانتري منتقل شدند .

با دستگيري ميلاد 25 ساله و حسين 27 ساله از سوی مأموران کلانتري 132 و انجام تحقيقات اوليه مشخص شد که آنها از اراذل و اوباش منطقه و مجرمان سابقه دار در زمينه "کيف قاپي" و "سرقت" هستند .

با دستگيري متهمان و با توجه به سوابق آنها در ارتکاب جرايم مختلف سرقت و کيف قاپي و احتمال ارتکاب جرايم مشابه ، پرونده مقدماتي با موضوع کيف قاپي تشکيل و به دستور شعبه ششم بازپرسي دادسراي امور جنايي ، متهمان برای انجام تحقيقات در اختيار پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفتند .

با آغاز تحقيقات از متهمان در پايگاه ششم آگاهی ، کارآگاهان با انجام اقدامات پليسي موفق به شناسايي محل هاي تردد متهمان در مناطق مختلف تهران شده و در ادامه و با جمع بندي پرونده هاي مختلف با موضوعات مختلف "کيف قاپي" و "زورگيري" در اين مناطق موفق به شناسايي دهها مالباخته اي شدند که از سوی متهمان مورد سرقت قرار گرفته بودند . بررسي اظهارات مالباختگان نشان داد که تمامي آنها از مراجعه کنندگان به مراکز تجاري و اقتصادي به ويژه شعبات مختلف بانکي هستند که متهمان به شيوه "زاغ زني" اقدام به شناسايي آنها کرده و در ادامه اقدام به سرقت وجوه نقد آنها کرده اند .

تعدادي از مالباختگان پس از شناسايي متهمان در اظهارات خود عنوان داشتند که متهمان ، با تهديد چاقو اقدام به سرقت وجوه نقد آنها حتی در داخل راه پله های مجتمع هاي مسکوني محل زندگيشان کرده و تعدادي از آنها را نيز با ضربات چاقو مورد ضرب و جرح قرار داده اند .

با توجه به شناسايي متهمان از سوي دهها مالباخته ، "ميلاد" و "حسين" که چاره اي جز بيان حقيقت نداشتند ، با اعتراف صريح به دهها فقره سرقت به شيوه "کيف قاپي" و "زورگيري" از مراجعه کنندگان به مراکزي تجاري به ويژه شعبات بانکي در مناطق مختلف شهر تهران ، همدست خود به نام امير 17 ساله را نيز معرفي و با شناسايي محل تردد "امير" در منطقه خاوران ، وي نيز دستگير و پس از انتقال به پايگاه ششم آگاهي به همدستي با "ميلاد" و "حسين" و دهها فقره کيف قاپي و زورگيري به شيوه زاغ زني اعتراف کرد .

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقي ، رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت : با توجه به اعترافات صريح متهمان به دهها فقره زورگيري و کيف قاپي از مراکز اقتصادي و تجاري به ويژه شعبات مختلف بانکي در مناطق مختلف سطح شهر تهران و احتمال ارتکاب جرايم مشابه قرار قانوني از سوي مقام قضايي صادر و متهمان برای انجام تحقيقات تکميلي و شناسايي جرايم در اختيار پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته اند . به همین خاطر از تمام مالباختگاني که از اواخر سال گذشته و از سوی سرنشينان يک يا دو دستگاه انواع موتورسيکلت مورد سرقت اموال به ويژه وجوه نقد قرار گرفته اند دعوت مي شود تا برای شناسايي متهمان و طرح شکايات خود به پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در ميدان نبرد، انتهاي خيابان شهيد بيدي مراجعه کنند .