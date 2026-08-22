خبرگزاری مهر – گروه سیاست: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح روز چهارشنبه (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) در رأس هیئتی پارلمانی تهران را به مقصد بغداد ترک کرد؛ سفری که از همان نخستین ساعات با حضور در محل شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس آغاز شد و در ادامه، مجموعه‌ای از دیدارها با عالی‌ترین مقام‌های سیاسی، پارلمانی، قضایی و امنیتی عراق را دربر گرفت.

این سفر سه‌روزه در شرایطی انجام شد که تحولات امنیتی منطقه، روابط تهران و بغداد، آینده همکاری‌های اقتصادی دو کشور، امنیت مرزها و نقش کشورهای منطقه در تأمین امنیت خود، از موضوعات اصلی گفتگوهای طرفین بود. قالیباف در این سفر همچنین به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب در کربلا شرکت کرد و در نجف اشرف نیز با حضور در وادی‌السلام به شهدای مقاومت عراق ادای احترام کرد.

آغاز سفر از محل شهادت شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس

رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از ورود به بغداد، در محل شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و یارانشان حاضر شد و به مقام شهدای مقاومت ادای احترام کرد.

قالیباف در جمع خبرنگاران، این محل را نمادی از اشتراکات دو ملت ایران و عراق دانست و گفت سفر خود را از جایی آغاز می‌کند که خون دو فرمانده ایرانی و عراقی در کنار یکدیگر بر زمین ریخته شده است.

وی با اشاره به مبارزه با داعش، شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس را از جمله فرماندهانی دانست که در مقابله با این گروه تروریستی نقش داشتند و در ادامه، سخنان خود را به تحولات نظم امنیتی منطقه پیوند زد.

رئیس مجلس با بیان اینکه پس از جنگ اخیر شاهد تحول در نظم امنیتی منطقه هستیم، تاکید کرد: دخالت بازیگران فرامنطقه‌ای در معادلات منطقه در حال کاهش است و نیروهای آمریکایی به دنبال خروج از منطقه هستند. او همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی تأکید کرد.

نخستین مقصد رسمی؛ مجلس عراق

هیئت پارلمانی ایران در نخستین برنامه رسمی خود در بغداد، با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق و تعدادی از نمایندگان این کشور دیدار کرد. رؤسای دو مجلس همچنین نشست خصوصی داشتند و درباره مسائل مختلف دو کشور گفتگو کردند.

قالیباف در این دیدار، ضمن تبریک تشکیل مجلس عراق و انتخاب الحلبوسی به ریاست آن، از دولت و ملت عراق برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و همچنین میزبانی از زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.

رئیس مجلس با اشاره به روابط تهران و بغداد، بر اهمیت همکاری پارلمانی تأکید کرد و گفت: اعزام گروه‌های دوستی پارلمانی می‌تواند در تقویت مناسبات و تسهیل روابط دو کشور نقش داشته باشد.

وی در ادامه، اتصال راه‌آهن شلمچه ـ بصره، لایروبی اروندرود و توسعه روابط اقتصادی را از اولویت‌های دو کشور عنوان کرد و گفت» ضعف ارتباطی در حوزه توسعه روابط اقتصادی در مقایسه با روابط سیاسی و فرهنگی میان ایران و عراق نمود دارد.

الحلبوسی: خروج نیروهای آمریکایی از عراق قریب‌الوقوع است

رئیس مجلس عراق نیز در این دیدار با استقبال از هیئت پارلمانی ایران، حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب را نقطه عطفی در پیوند عاطفی، معنوی و سیاسی دو کشور توصیف کرد.

الحلبوسی همچنین از ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی سخن گفت و تأکید کرد: دولت، مردم و شخصیت‌های سیاسی عراق مخالف تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران هستند.

وی با اشاره به خروج قریب‌الوقوع نیروهای آمریکایی از عراق، بر توسعه روابط تهران و بغداد، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، تأکید کرد.

در ادامه دیدار، موضوع صادرات نفت عراق از تنگه هرمز نیز مطرح شد. الحلبوسی خواستار تسهیل این مسیر شد و قالیباف نیز ناامنی و اخلال در تجارت منطقه را به شرایط ناشی از جنگ و مداخلات آمریکا نسبت داد.

دیدار با رئیس‌جمهور عراق؛ تأکید بر امنیت منطقه‌ای

قالیباف در ادامه نخستین روز سفر، در کاخ ریاست‌جمهوری عراق با نزار آمیدی، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار کرد.

در این دیدار، همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی و همچنین آخرین تحولات منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

قالیباف در ابتدای این دیدار از حضور رئیس‌جمهور عراق و مردم این کشور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد و گفت: دو ملت ایران و عراق در روزهای سخت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به جنگ‌های اخیر منطقه، آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل اصلی بسیاری از مشکلات منطقه معرفی کرد و گفت: کشورهای اسلامی بیش از گذشته به یکدیگر نیاز دارند.

رئیس مجلس همچنین بر ظرفیت کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ایجاد امنیت بدون دخالت قدرت‌های خارجی تأکید کرد و نقش ایران و عراق را در این روند مهم دانست.

در بخش اقتصادی این دیدار نیز راه‌آهن شلمچه ـ بصره، لایروبی اروندرود و توسعه بازارچه‌های مرزی به عنوان پروژه‌هایی مطرح شد که می‌توانند سطح روابط اقتصادی دو کشور را ارتقا دهند.

رئیس‌جمهور عراق: امنیت منطقه با امنیت کشورهای منطقه حاصل می‌شود

نزار آمیدی با اشاره به جنگ اخیر، آن را برخلاف قواعد بین‌المللی دانست و تأکید کرد: پیامدهای آن تنها متوجه ایران نبوده و عراق و کل منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس‌جمهور عراق، ایران و عراق را یک ملت در دو سرزمین توصیف کرد و گفت: امنیت یکپارچه منطقه تنها از مسیر امنیت کشورهای منطقه حاصل خواهد شد.

وی همچنین بر حمایت عراق از ثبات منطقه و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و خواستار پایان وضعیت «نه جنگ و نه صلح» میان ایران و آمریکا شد.

دیدار با نخست‌وزیر عراق؛ یادآوری همکاری تهران و بغداد علیه داعش

سومین دیدار مهم قالیباف در نخستین روز سفر با علی فالح‌الزیدی، نخست‌وزیر عراق انجام شد.

قالیباف در این دیدار بار دیگر از میزبانی عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و همچنین برگزاری مراسم اربعین تشکر کرد و گفت: ایران و عراق علاوه بر اشتراکات جغرافیایی، تاریخی، دینی و مذهبی، در برخی مسائل منطقه‌ای نیز دوستان و دشمنان مشترکی دارند.

رئیس مجلس با یادآوری حملات داعش به عراق، نقش ایران در حمایت از این کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایران در کمک به عراق تفاوتی میان شیعه، سنی، کرد، عرب و غیرعرب قائل نشد و هدف، دفاع از عراق بود.

وی شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس را نماد همکاری دو ملت در مبارزه با داعش دانست.

نخست‌وزیر عراق: ایران در بحران داعش نخستین کشوری بود که به کمک آمد

علی فالح‌الزیدی نیز با اشاره به روابط تاریخی و جغرافیایی ایران و عراق گفت: دو کشور سرنوشت مشترکی دارند.

نخست‌وزیر عراق با یادآوری نقش ایران در مقابله با داعش اظهار کرد: ایران نخستین کشوری بود که در پاسخ به درخواست عراق برای کمک، وارد میدان شد و این موضوع برای بغداد اهمیت زیادی داشته است.

وی تأکید کرد: عراق و ایران باید در آینده نیز با همین روحیه به همکاری ادامه دهند و در شرایط سخت در کنار یکدیگر باشند.

پایان روز نخست در کاظمین

قالیباف پس از یک روز فشرده دیدار با مقام‌های عراقی، بامداد پنجشنبه ۲۹ مرداد به کاظمین رفت و حرم امام موسی کاظم (ع) و امام محمدتقی(ع) را زیارت کرد.

رئیس مجلس در جریان این زیارت با شماری از زائران و مجاوران نیز گفتگو کرد.

روز دوم؛ از رایزنی قضایی و امنیتی تا حرکت به سمت کربلا

در نخستین برنامه روز دوم، قالیباف با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، دیدار کرد.

پس از آن، رئیس مجلس با قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، به گفتگو نشست. توسعه همکاری‌های سیاسی و امنیتی و آخرین تحولات منطقه‌ای از محورهای این دیدار بود.

این رایزنی‌ها نشان داد که سفر رئیس مجلس به عراق تنها در سطح روابط پارلمانی باقی نمانده و موضوعات امنیتی و منطقه‌ای نیز بخش مهمی از دستور کار هیئت ایرانی را تشکیل می‌دهد.

پس از این دیدارها، قالیباف برای شرکت در مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب، به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب، بغداد را به مقصد کربلا ترک کرد.

قالیباف در کربلا؛ ابلاغ پیام رهبر انقلاب به مردم عراق

رئیس مجلس در بدو ورود به کربلا، با استقبال تولیت عتبه عباسیه به زیارت حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) مشرف شد.

وی عصر پنجشنبه در مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب در کربلای معلی شرکت و سخنرانی کرد.

قالیباف در این مراسم، سلام رهبر معظم انقلاب و ملت ایران را به مردم عراق ابلاغ کرد و از حضور گسترده آنان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد.

رئیس مجلس گفت: هر اقدامی که دشمنان برای دور کردن دو ملت ایران و عراق انجام داده‌اند، نتیجه معکوس داشته و دو ملت را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده است.

وی ریشه روابط تهران و بغداد را در تاریخ، جغرافیا و اعتقادات مشترک دانست، اما در عین حال بر یک عامل سیاسی نیز تأکید کرد: مخالفت مشترک دو کشور با اینکه پایتخت‌های خارجی برای مردم منطقه تصمیم بگیرند.

قالیباف تأکید کرد: ایران و عراق نباید تنها در حوزه امنیت و مقاومت همکاری کنند، بلکه اکنون باید برای رفاه اقتصادی، پیشرفت و توسعه دو کشور نیز برنامه مشترک داشته باشند.

وی گفت: تهران و بغداد برای ارتقای امنیت و ثبات، کاهش نقش بیگانگان و اجرای پروژه‌هایی که بتواند زندگی مردم دو کشور را بهبود دهد، دستورکار مشخصی دارند.

زیارت حرم امام حسین(ع) و دیدار با نماینده آیت‌الله سیستانی

پس از پایان مراسم کربلا، قالیباف به حرم مطهر امام حسین(ع) مشرف شد.

وی در این برنامه با شیخ مهدی کربلایی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در کربلا، دیدار کرد و پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، دفتر یادبود عتبه حسینی را امضا کرد.

پس از زیارت نیز جمعی از زائران و مجاوران با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و دیگر شعارها، رئیس مجلس را بدرقه کردند.

اقتصاد، بخش مهم سفر قالیباف به عراق

در کنار رایزنی‌های سیاسی و امنیتی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سفر قالیباف نشست با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی بود.

این نشست در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد و مشکلات بخش خصوصی دو کشور و راه‌های توسعه تجارت و همکاری اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین بر ظرفیت نیروی انسانی شهرهای مرزی ایران تأکید کرد و گفت: عراق می‌تواند از نیروی کار متخصص، کارآمد و مستعد این مناطق بهره ببرد.

رئیس مجلس در این نشست رابطه میان امنیت و اقتصاد را یکی از مسائل اساسی روابط دو کشور دانست و گفت: اقتصاد برای حرکت و سرمایه‌گذاری به امنیت نیاز دارد و امنیت نیز بدون اقتصاد پایدار نخواهد ماند.

وی بر تدوین نقشه راه اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق تأکید کرد و گفت: روابط اقتصادی دو کشور باید متناسب با ظرفیت‌های سیاسی، تاریخی و فرهنگی آنها توسعه پیدا کند.

قالیباف همچنین استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری را مورد تأکید قرار داد و آن را راهی برای کاهش وابستگی به ارز آمریکا دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بخش خصوصی را دارای انگیزه و خلاقیت بیشتری نسبت به ساختارهای دولتی دانست و گفت مردمی‌سازی اقتصاد می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های دو کشور کمک کند.

قالیباف در نشست فعالان اقتصادی، موقعیت جغرافیایی کشورهای اسلامی را نیز مورد توجه قرار داد و به اهمیت تنگه هرمز، خلیج فارس، باب‌المندب و کانال سوئز اشاره کرد.

وی با اشاره به جایگاه این مسیرهای دریایی، ظرفیت جغرافیایی کشورهای اسلامی را یک مؤلفه مهم قدرت دانست و بر استفاده بیشتر از ظرفیت‌های دریایی و ژئوپلیتیکی منطقه تأکید کرد.

رئیس مجلس همچنین گفت: ایران و عراق می‌توانند با توسعه همکاری‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، نقش مؤثرتری در اقتصاد منطقه ایفا کنند.

روز سوم؛ نجف و وادی‌السلام

در سومین روز سفر، هیئت پارلمانی ایران وارد نجف اشرف شد و قالیباف در بدو ورود، در قبرستان وادی‌السلام بر مزار شهید ابومهدی المهندس و جمعی از فرماندهان شهید حشدالشعبی حاضر شد.

او ضمن قرائت فاتحه به مقام شهدای مقاومت عراق ادای احترام کرد.

در این مراسم، تعدادی از فرماندهان و رزمندگان حشدالشعبی حضور داشتند و از شماری از خانواده‌های شهدا و جانبازان جبهه مقاومت که در جریان حملات اخیر به پایگاه‌های حشدالشعبی آسیب دیده بودند، با اهدای لوح تقدیر شد.

ادای احترام به رئیسعلی دلواری در وادی‌السلام

قالیباف در ادامه حضور خود در نجف، بر مزار رئیسعلی دلواری نیز حاضر شد و با اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام او ادای احترام کرد.

رئیسعلی دلواری از چهره‌های مبارزه با استعمار انگلیس در جنوب ایران در جریان جنگ جهانی اول بود و حضور قالیباف بر مزار او در ادامه برنامه‌های فرهنگی و تاریخی سفر هیئت ایرانی قرار داشت.

قالیباف در جمع رزمندگان مقاومت عراق؛ تأکید بر پیوند ناگسستنی ایران و عراق

رئیس مجلس در جمع رزمندگان، جانبازان و خانواده شهدای حشدالشعبی در جوار مزار ابومهدی المهندس، از ملت عراق به دلیل حضور گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و همچنین میزبانی از زائران اربعین قدردانی کرد.

وی با اشاره به همکاری ایران و عراق در مبارزه با داعش گفت: در زمانی که عراق با تهدید این گروه مواجه شد، رزمندگان ایران در کنار رزمندگان عراقی قرار گرفتند.

قالیباف همچنین جنگ اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: همان‌گونه که دو کشور در برابر تهدیدهای گذشته در کنار یکدیگر قرار گرفتند، در برابر تهدیدهای جدید نیز همکاری خواهند داشت.

وی خون سلیمانی و ابومهدی المهندس را نمادی از پیوند دو ملت دانست و تأکید کرد: وحدت میان ملت‌های ایران و عراق گسستنی نیست.

زیارت حرم امیرالمؤمنین (ع)؛ پایان برنامه‌های نجف

در آخرین بخش از سفر، قالیباف با استقبال استاندار نجف و نایب تولیت آستان مقدس علوی، به حرم امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) مشرف شد.

رئیس مجلس و هیئت پارلمانی همراه، نماز ظهر و عصر را در حرم اقامه کردند و به قرائت ادعیه و فاتحه پرداختند.

قالیباف همچنین با استاندار نجف و مسئولان آستان مقدس علوی دیدار و گفتگو کرد.

در نهایت، محمدباقر قالیباف پس از سه روز سفر فشرده به عراق، عصر جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ به تهران بازگشت.