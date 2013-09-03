28 برگزیده مسابقات نهج البلاغه در اردبیل تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم انوری عصر سه شنبه در دیدار با فعالان حوزه بنیاد نهج البلاغه اردبیل با اشاره به برگزاری مسابقه بزرگ نهج البلاغه در استان افزود: این رقابت ها با حمایت مالی 11 شرکت و موسسه و جوایز نقدی و غیر نقدی به ارزش بیش از 150 میلیون ریال برگزار شد.

به گفته وی مراسم تجلیل از نهج البلاغه پژوهان استان در روز 16 شهریور ماه با حضور آیت الله دین پرور مدیر دفتر مرکزی بنیاد نهج البلاغه کشور در کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار خواهد شد.

مدیر بنیاد نهج البلاغه استان با اشاره به راه اندازی وب سایت بنیاد همزمان با تجلیل از نهج البلاغه پژوهان یادآور شد: پیش از این سامانه پیامک بنیاد نهج البلاغه اردبیل نیز با هدف تسهیل در ایجاد ارتباط با شهروندان و علاقه مندان به فرهنگ علوی با شماره 10002807 راه اندازی شده است.

وی آموزش و پژوهش را دو رویکرد بنیاد نهج البلاغه عنوان کرد و ادامه داد: این بنیاد در واقع مؤسسه ای علمی پژوهشی است که در راستای معرفی هرچه بیشتر نهج البلاغه به مردم و ارائه الگوهای کاربردی آن در سطوح مختلف زندگی فعالیت می کند.

انوری یکی از مهمترین اهداف معاونت تحقیقات و فن آوری را راه اندازی کتابخانه دیجیتال و بانک اطلاعاتی برشمرد و از راه اندازی کرسی نظریه پردازی نهج البلاغه در سطح اساتید دانشگاه برای اولین بار در استان خبر داد.

وی با اشاره به استقرار دفتر این بنیاد در کتابخانه مرکزی اردبیل ابراز داشت: بنیاد با تشکیل هیئت علمی متشکل از اساتید برجسته حوزه و دانشگاههای استان و نیز تشکیل اتاق فکر با حضور نخبگان فرهنگی در حوزه های مختلف، برنامه هایی را در زمینه نهج البلاغه پژوهی و انس مردم با نهج البلاغه تدوین کرده است.

مدیر بنیاد نهج البلاغه استان با اشاره به فعالیت هفت کارگروه تخصصی را جهت کاربردی کردن مفاهیم و آموزه های نهج البلاغه در این بنیاد، ایجاد شرایط برای پخش درسهای نهج البلاغه از صدا و سیما و ساماندهی پایان نامه ها و رساله های مرتبط با معارف علوی را برنامه های آینده آن برشمرد.