عماد عزیزی از اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی این مسابقات که با حضور "فقید لوناس" رئیس فدراسیون جهانی فوتبالدستی و محمد علیپور، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش در سالن هندبال تهران برگزار شد عماد عزیزی از اصفهان در دیدار پایانی با برتری مقابل مهدی دشتی از تهران به مقام قهرمانی رسید.

همچنین در دیدار رده‌بندی سیدحسین مطیعی از البرز برابر علیرضا علی‌بخشی از گیلان به پیروزی رسید و به مقام سوم دست یافت. در پایان این رقابتها محسن حاج‌محمدی از آذربایجان غربی به عنوان پدیده مسابقات و سیدمحمد رضا حسینی بابا از تهران به عنوان بازیکن اخلاق معرفی شدند.

بر این اساس عماد عزیزی، مهدی دشتی و سیدحسین مطیعی به اردوی تیم ملی راه یافتند تا در مسابقات جهانی مالزی حضور یابند. مسابقات انتخابی تیم ملی فوتبالدستی با حضور 148 بازیکن از 15 استان در 12 میز برگزار شد که جدال میلیمتری و داغ بازیکنان، هیجان خاصی به آن داده بود.

