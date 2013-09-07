ارتقای مهارت نوشتن در کودکان با فناوری روباتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری ابتکاری جدید برای نخستین بار در یک مدرسه با موفقیت در انگلیس آزمایش شده است.

محققان دانشگاه لیدز، موسسه تحقیقات سلامت بردفورد و دانشگاه ایندیانا در آمریکا بر روی خلق یک سیستم آموزش روباتیک لمسی کار کرده اند که در حین تمرین حرکات دست و مچ در زمان مشق نوشتن و دیگر کارهای دستی به کودکان از نحوه عملکردشان بازخورد می دهد.

این ابزار در مطالعه ای در آمریکا آزمایش شده و نتایج نشان می دهد بازخورد افزایش یافته این بازوی روباتیک، بویژه به کودکان دارای مشکلات حرکتی، بیشترین کمک را کرد. این بازو به کودکان در مورد کارهای روزانه ای که معمولا با آنها دچار مشکل هستند از جمله مشق نوشتن، استفاده از کارد و چنگال و پوشیدن لباس یاری رسانده است.

کودک قلمی را که به یک بازوی روباتیک کوچک متصل است به دست می گیرد. سپس قلم را به منظور انجام بازی های رایانه ای که بر روی صفحه نمایش رایانه نشان داده می شود حرکت می دهد.

بازی هایی که کودکان انجام می دهند آنها را مجبور می کند تا حرکت دست و مچ را مانند آنچه که در طول نوشتن و دیگر کارهای دستی صورت می گیرد ، تمرین کنند.

همانطور که کودک بازی می کند بازوی روباتیک به آنها در یادگیری حرکات صحیح کمک می کند تا با عقب و جلو بردن قلم در مسیری درست ، حرکت صحیح دست را بیاموزند.

در این حالت میزان قدرتی که بازوی روباتیک در زمان حرکت صحیح عقب و جلو اعمال می کند، متفاوت است. ازاین رو وقتی که کودک مطمئن تر حرکتی را انجام می دهد بازو میزان پشتیبانی خود را کاهش می دهد و به کودک امکان می دهد تا اندک اندک خودش کارها را انجام دهد.

اخیرا نخستین مطالعه پایلوت این بازوی روباتیک در انگلیس به اتمام رسیده و انعطاف پذیری آن را برای استفاده در کلاس های درس و کودکان کم سن تر نشان داده شده است.