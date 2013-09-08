راه اندازی بخش کلینیکی درمان آلزایمر و افسردگی در دانشگاه شهید بهشتی

دکتر وحید نجاتی، در گفتگو با خبرنگار مهر اهداف پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی را در سه بخش مدل سازی شناختی، روان شناسی شناختی و توانبخشی شناختی دانست و افزود: در بخش مدل سازی اقدام به شناسایی و مدل سازی کنش‌های عالی شناختی نظیر حافظه، توجه، تصمیم گیری، قضاوت، استدلال، زبان و تکلم در انسان و انطباق آن با ماشین و همچنین کمک به تهیه نقشه عملکرد شناختی از طریق مدل‌سازی ریاضی می‌شود.

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: شناسایی و معرفی عناصر عملکردهای شناختی، نحوه کارکرد و ارتباط آنها با یکدیگر در انسان از جمله اهداف برنامه‌های بخش روان شناسی شناختی این پژوهشکده است.

وی به برنامه‌های این پژوهشکده در بخش توانبخشی شناختی اشاره کرد و یادآور شد: در این بخش مطالعاتی در زمینه شناسایی عملکردهای آسیب دیده شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات عصب شناختی مانند صرع، پارکینسون، آلزایمر، اتیسم، اختلالات یادگیری و بیش فعالی مطالعاتی صورت می‌گیرد.

نجاتی مطالعه بر روی بیماران مبتلا به ضایعات مغزی - نخاعی را از دیگر زمینه‌های مطالعاتی این پژوهشکده نام برد و خاطر نشان کرد: علاوه بر این ارایه خدمات توانبخشی، تقویت عملکردهای مغز در افراد بهنجار و کمک به تهیه نقشه عملکرد شناختی انسان، از طریق شناسایی عناصر آسیب دیده شناختی در بیماران مغزی نیز از دیگر موضوعات تحقیقاتی این پژوهشکده است.

راه اندازی کلینیک علوم شناختی

وی از راه اندازی بخش کلینیکی پژوهشکده علوم شناختی و مغز در دانشگاه شهید بهشتی خبر داد و گفت: کلنیک تخصصی توانبخشی شناختی در پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی به عنوان اولین کلنیک توانبخشی شناختی کشور با استفاده از ابزارهای عصب شناختی، کارکردهای شناختی مغز را مورد تقویت قرار می‌دهد.

استادیار علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نوع کارکردهای شناختی مغز اضافه کرد: کارکردهای شناختی که برای آن برنامه‌های عصب شناختی تخصصی فراهم شده است شامل حافظه، توجه، تصمیم گیری، برنامه ریزی و زبان است.

گروه هدف کلینیک علوم شناختی

نجاتی با تاکید بر اینکه گروه هدف برای توانبخشی شناختی افراد سالم با نیازهای بالای شناختی است، اظهار داشت: بیماران با آسیب تحولی مغز چون اتیسم، اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی، آسیب‌های تحلیلی مغز در سالمندان و بیماران مبتلا به ام اس، پارکینسون و آلزایمر و بیماران دچار آسیب‌های ضربه‌ای و عروقی مغز و بیماری‌های روانی مزمن مانند افسردگی، اضطراب، اعتیاد، اختلال استرس پس از سانحه در این کلینیک تحت درمان قرار می‌گیرند.

پذیرش دانشجو در پژوهشکده علوم شناختی

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی پذیرش دانشجو در این پژوهشکده را از دیگر برنامه های دانشگاه نام برد و یادآور شد: در حال حاضر در دو رشته "مدل سازی شناختی" و "روان شناسی شناختی" در مقطع دکتری تخصصی دانشجو پذیرش می‌شود.

به گفته وی از آنجایی که علوم شناختی دانشی بین رشته‌ای است از این رو کلیه دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته‌های مختلف می‌توانند در دکترای رشته‌های مذکور ادامه تحصیل دهند.