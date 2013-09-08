اصولگرایان از وحدت در انتخاب شهردار تهران درس بگیرند

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه وحدت اصولگرایان همیشه نتیجه بخش بوده است، گفت: باید از همین حالا جریان اصولگرایی عملکرد خود در انتخابات ریاست جمهوری را آسیب شناسی کند تا در انتخابات مجلس شورای اسلامی که حدود دو سال تا برگزاری آن زمان باقی داریم بتوانیم به یک رویه مشترک و مشخص برسیم و دوباره در روزهای منتهی به انتخابات به دنبال فرمول برای وحدت نباشیم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات شهردار در شوراهای شهر و روستا افزود: جریان اصولگرا در شهرهای مختلف ظرفیت خوبی دارند چرا که در عمده شهرها و روستاها، اعضای شوراها از طیف اصولگرا هستند، بنابراین نباید چنین ظرفیت عظیمی از دست برود.

فولادگر با اشاره به انتخابات امروز شورای کلان شهر تهران و انتخاب شهردار پایتخت عنوان کرد: این انتخاب نشان داد، هر زمان که احزاب مختلف جریان اصولگرا و رسانه های اصولگرایی با هم به طور متحد و در یک مسیر حرکت می کنند برآیند آن به نفع تمام طیف اصولگرایی خواهد بود.

نماینده اصفهان در مجلس با تاکید براینکه نباید فضای شورای شهر را اسیر جناح بندی های سیاسی نمود، خاطر نشان کرد: درست است که خواه یا ناخواه شهردار تهران درگیر مسائل سیاسی می شود اما برای انجام کارهای تخصصی در مدیریت شهری باید به دور از سلایق سیاسی و صرفا با در نظر گرفتن جنبه های تخصصی و کارشناسانه عمل کرد.

وی عنوان کرد: اگر در انتخابات ریاست جمهوری نیز اصولگرایان وحدت رویه داشتند اعتماد مردم به آنها بیشتر شده و همین باعث می شد که بر رای های خاموش و آرای روزهای آخر متعلق به اصولگرایان باشد.



فولادگر تصریح کرد: اصولگرایان از هم اکنون به آسیب شناسی رفتار خود در انتخابات گذشته پرداخته و از وحدتی که در چند روز برای انتخاب شهردار صورت گرفت عبرت بگیرند تا مقدمات برنامه ای که برای آینده دارند را فراهم کنند.