دیدار امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه سوریه در روسیه/ موافقت دمشق با پیشنهاد مسکو

یک منبع آگاه در سفارت ایران در روسیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سفر حسین امیرعبداللهیان معاون آفریقا و عربی وزارت امور خارجه کشورمان به روسیه با اشاره به اینکه این سفر به منظور رایزنی در خصوص بحران سوریه صورت گرفته است بیان کرد: امیر عبداللهیان دیروز وارد روسیه شد و امشب نیز این کشور را ترک خواهد کرد.

وی افزود: امیر عبداللهیان روز گذشته با آقای باگدانف معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه دیدار داشت.

این منبع آگاه ادامه داد: امروز نیز امیرعبداللهیان ملاقاتی با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه که در روسیه به سر می برد داشت و در این دیدار امیرعبداللهیان و معلم درباره پیشنهاد روسیه در خصوص حل و فصل تسلیحات شیمیایی در سوریه گفتگو کردند و مسایل مورد همکاری ایران و سوریه در این باره مورد بحث قرار گرفت.

وی با بیان این که معلم در دیدار با امیرعبداللهیان اعلام کرد با طرح پیشنهادی روسیه موافق است خاطرنشان کرد: در مجموع امیرعبداللهیان در این سفر بر مواضع جمهوری اسلامی ایران تاکید داشت و اینکه ما معتقدیم دولت سوریه در استفاده از سلاح های شیمیایی نقشی نداشته است و این که ایران و سوریه با یکدیگر اتفاق نظر دارند و ما با هر گونه حمله نظامی از سوی آمریکا به سوریه مخالف هستیم.

این منبع آگاه گفت: امیرعبداللهیان بعدازظهر امروز یک کنفرانس خبری با حضور نمایندگان رسانه های روسیه نیز خواهد داشت.