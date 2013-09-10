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۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۵۰

یعقوب نژاد به مهر خبر داد:

درآمدهای مالیاتی خراسان جنوبی 13 درصد افزایش یافت

درآمدهای مالیاتی خراسان جنوبی 13 درصد افزایش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از افزایش 13 درصدی درآمدهای مالیاتی استان در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

یحیی یعقوب نزاد در گفتگو با مهر، با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی، رابطه مستقیمی با بودجه استان دارد، اظهارداشت: هم اکنون بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی، صرف عمران، آبادانی و امور زیربنایی استان می شود.

وی با بیان اینکه در پنج ماهه امسال امور مالیاتی استان در منابع مستقیم و غیرمستقیم مبلغ 347 میلیارد ریال درآمد مالیاتی کسب کرده است، افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 رصد رشد داشته است.

به گفته وی مالیات های اخذ شده از مردم و فعالان اقتصادی صرف هزینه هایی از قبیل ساختن مدرسه، راه، فرودگاه و هزینه های عمرانی می شود.

مدیرکل امور مالیاتی  خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین هزینه های جاری شامل بخشی از حقوق کارمندان نیز از محل دریافت درآمدهای مالیاتی پرداخت می شود.

یعقوب نژاد با بیان اینکه در اسناد چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه های پنج ساله توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت تاکید شده است،  عنوان کرد: در این راستا مالیات جایگزین درآمدهای نفتی کشور می شود.

مدیرکل امور مالیاتی  خراسان جنوبی یادآور شد: نفت به عنوان یک درآمد ناپایدار از حیث قیمت و خریدار نمی تواند به عنوان یک منبع پایدار درآمدی تلقی شود، لذا بهترین اقتصاد اقتصادی است که با اتکا به منابع داخلی از جمله درآمدهای مالیاتی اداره شود.

کد مطلب 2132986

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