درآمدهای مالیاتی خراسان جنوبی 13 درصد افزایش یافت

یحیی یعقوب نزاد در گفتگو با مهر، با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی، رابطه مستقیمی با بودجه استان دارد، اظهارداشت: هم اکنون بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی، صرف عمران، آبادانی و امور زیربنایی استان می شود.

وی با بیان اینکه در پنج ماهه امسال امور مالیاتی استان در منابع مستقیم و غیرمستقیم مبلغ 347 میلیارد ریال درآمد مالیاتی کسب کرده است، افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 رصد رشد داشته است.

به گفته وی مالیات های اخذ شده از مردم و فعالان اقتصادی صرف هزینه هایی از قبیل ساختن مدرسه، راه، فرودگاه و هزینه های عمرانی می شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین هزینه های جاری شامل بخشی از حقوق کارمندان نیز از محل دریافت درآمدهای مالیاتی پرداخت می شود.

یعقوب نژاد با بیان اینکه در اسناد چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه های پنج ساله توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت تاکید شده است، عنوان کرد: در این راستا مالیات جایگزین درآمدهای نفتی کشور می شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی یادآور شد: نفت به عنوان یک درآمد ناپایدار از حیث قیمت و خریدار نمی تواند به عنوان یک منبع پایدار درآمدی تلقی شود، لذا بهترین اقتصاد اقتصادی است که با اتکا به منابع داخلی از جمله درآمدهای مالیاتی اداره شود.