به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از" آسوشیتد پرس" ، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه قصد دارد در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دیدار با "حسن روحانی" رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد فروش موشک های ضدهوایی اس 300 این کشور به ایران را دوباره مطرح کند.

بنا بر این گزارش روزنامه روسی کمر سانت در شماره امروز خود نوشت پوتین همچنین قصد دارد پیشنهاد ساخت دومین رآکتور هسته ای را نیز با همتای ایرانی خود مورد بحث قرار دهد.

قرار است رئیس جمهور روسیه روز جمعه در حاشیه اجلاس شانگ های در قزقیزستان با رئیس جمهوری ایران دیدار کند.

روسیه در سال 2007 قرارداد فروش موشک ضد هوایی اس 300 به ارزش 800 میلیون دلار را با ایران امضاء کرد که در سال 2010 "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور وقت روسیه این قرارداد را بطور یکجانبه لغو کرد.