به گزارش خبرنگارمهر، احمد موحد عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان پرتوان اسلام، با تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس دراستان بوشهر افزود: در هفته دفاع مقدس بیش از 2 هزار برنامه در استان شامل تجلیل از رزمندگان، شب خاطره، تجلیل از آزادگان و جانبازان، رژه نیروهای مسلح، سرکشی به جانبازان، نواخته شدن زنگ ایثار و شهادت در مدارس، حضور رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در بین نسل جوان و بیان خاطرات دوران دفاع مقدس، و اجرای برنامه‌های گوناگون ورزشی، هنری و فرهنگی برگزار می‌شود.

وی همایش رزمندگان و بسیجیان و رونمایی از 3 کتاب را از دیگر برنامه‌ها اعلام کرد و گفت: در هفته دفاع مقدس از کتاب مینی بوس سرخ که حاوی خاطرات آزاده یوسف بختیاری است، کتاب خاطرات راه و ترابری استان، و کتاب گل‌های بهار ویژه کودکان رونمایی می‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر تجلیل از 144 پیشکسوت دفاع مقدس نیروهای مسلح استان همراه با همسران از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان بوشهر برشمرد و افزود: در این هفته همه مدیران کل ادارات موظفند از کارمندان رزمنده که سابقه حضور در جبهه دارند تجلیل کنند.

موحد از تشییع پیکر پاک 10 شهید گمنام در این هفته خبرداد و افزود: در هفته دفاع مقدس ساعت 7 صبح اول مهرماه از 10 شهید گمنام با حضور قشرهای مختلف مردم در فرودگاه بوشهر استقبال می‌شود و سپس مراسم وداع با شهداء دوشنبه شب در مصلای جمعه بوشهر برگزار خواهد شد.

نماینده کمیته جستجوی مفقودین در استان بوشهر برگزاری زیارت عاشورا در جوار شهداء را مورد اشاره قرار داد و افزود: این 10 شهید گمنام روز سه شنبه پس از زیارت عاشورا از خیابان توحید بوشهر تشییع و به نقاط تعیین شده برای دفن منتقل می‌شوند.

وی با بیان اینکه این شهدا در 4 نقطه نیروگاه اتمی بوشهر، جزیره شیف، چغادک و بندرریگ دفن می‌شوند تصریح کرد: شهدای که در نیروگاه اتمی دفن می‌شوند دوم مهر، شهداء گمنام در جزیره شیف و بندر ریگ سوم مهر وشهدایی که در چغادک تشییع می‌شوند 4 مهرماه با حضور مردم شهید پرور تشییع و خاکسپاری می‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر از نصب تندیس 5 شهید در میدان‌های شهر بوشهر خبر داد و گفت: تندیس شهیدان مهدوی، بشکوه، عاشوری، احمدنیا، و ماهینی درهفته دفاع مقدس در میدان‌های شهر بوشهر نصب می‌شود.

