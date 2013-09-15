ورامین پس از سه دهه برگزای نمازجمعه، فاقد مصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از باسابقه ترین نمازهای جمعه در کشور، نماز جمعه شهرستان ورامین است که در سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، آیت الله محمودی به امامت جمعه مردم ورامین برگزیده شد.

در طول این سالهای طولانی که حدود هزار و 700 نمازجمعه در ورامین اقامه شد، حوادث تلخ و شیرین فراوانی در نماز جمعه ورامین شکل گرفت. بیش از سه دهه از عمر نمازجمعه ورامین به امامت حضرت آیت الله محمودی می گذرد و در این مدت فعالیتهای بسیار زیادی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی و مذهبی و اجتماعی از سوی ستاد برگزاری نمازجمعه ورامین انجام گرفته است.

در این زمینه آیت الله محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نمازجمعه ورامین از قدیمی ترین نمازهای جمعه در سطح کشور است، اظهار داشت: به امر مبارک امام راحل و پس از نماز جمعه تهران در 8 آبان 1359 شکل گرفت و اکنون مدت 33 سال است از اقامه نمازجمعه در شهرستان ورامین می گذرد و فعالیتهای زیادی برای غنای فرهنگی و حضور نسل جوان در نماز جمعه انجام شده است.

وی افزود: از مهمترین این اقدامات می توان به دعوت از شخصیتهای استانی، کشوری و منطقه ای بعنوان سخنران قبل از خطبه های نمازجمعه، برگزاری مسابقه افضل الایام و سید الایام دوطرح سوالاتی مرتبط با نمازجمعه، انتشار بروشور سید الایام در نوبتهای مختلف، برگزاری مسابقه افضل الایام با همکاری موسسه خیریه حضرت ولیعصر(عج)، برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در سالگرد اقامه نمازجمعه و ماه مبارک رمضان، جمع آوری هدایای نمازگزاران جهت ستاد بازسازی عتبات عالیات، همکاری با هلال احمر و کمیته امداد در جمع آوری کمکهای مردمی جهت زلزله زده آذربایجان و مردم فلسطین و ... از جمله این اقدامات است.

این مسئول عنوان کرد: یکی از بخشهای مهم فعالیت ستاد نمازجمعه ورامین بحث فعالیتهای دینی و تبلیغی است که سعی شده با استفاده از شیوه های نوین و به روز زمینه پیوند نسل جوان و نوجوان با نمازجمعه و مسجد افزایش یابد که در این زمینه مهمترین فعالیتهای دینی و مذهبی ستاد نماز جمعه ورامین را می توان در برگزاری مسابقات دینی با موضوعات عفاف و حجاب و احکام ویژه جوانان، برپایی ایستگاه قرآن بخوان جایزه بگیر، پاسخگویی به سوالات شرعی، قرائت زیارت آل یاسین، برگزاری نماز جمعه در جوار گلزار شهدا، قرائت اسامی و وصیت نامه های شهدای هر ماه از تریبون نماز جمعه، برگزاری مراسم جشن و عزای ائمه اطهار(ع) در مصلی، برگزاری مراسم پرفیض میثاق با شهیدان با حضور در بیوت شهیدان اعلام کرد.

محمودی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی نمازجمعه دعوت از سخنرانان مطرح و کارشناسان خبره در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و بر این اساس سعی شده از سخنرانان مطرح در حوزه فعالیتهای مختلف استفاده شود که از مهمترین افراد می توان به حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سردار محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، حجت الاسلام والمسلمین معین شیرازی رییس هیات امنای جمعیت مبارزه با دخانیات کشور، دکتر علیرضا زواره رییس هیات مدیره جهاد نصر استان تهران مدیران کل ادارات و نهادهای استان تهران اشاره کرد.

امام جمعه ورامین ادامه داد: فعالیت های سیاسی و اجتماعی از مهمترین فعالیتهای انجام شده در نماز جمعه ورامین است که با هدف آگاه سازی سیاسی و اجتماعی و کمک به حل معضلات مقطعی و عمقی انجام می شود که در این زمینه می توان به ارائه تحلیل های سیاسی برای اعضای ستاد، جمع آوری کمکهای مردمی برای مردم زلزله زده آزبایجان و سوریه، ایجاد سایت اطلاع رسانی اسوه خدمت، تشکیل گروه استهلال ماه، انتشار نشریه سیدالایام، راه اندازی گروه امر به معروف و نهی از منکر زبانی، اجرای خطبه عقد ویژه زوج های جوان، برنامه ریزی جهت ملاقات حضوری نمازگزاران با مسئولان شهرستان، برگزاری مسابقه سیاسی اجتماعی از وصیت نامه امام(ره)، همکاری در برگزاری راهپیمایی، برگزاری مسابقات ورزشی، سرویس دهی به نمازگزاران جمعه، جمع آوری هدایای نمازگزاران جهت بازسازی عتبات عالیات اشاره کرد.

وی اعلام کرد: عدم فقدان مصلی نمازجمعه با وجود گذشت بیش از 30 سال از اقامه نماز جمعه در شهر شهیدان 15خرداد، اعضای ستاد نماز جمعه را شرمنده تمامی مردم ولایتمدار ورامین کرده و با وجود قولهای مساعدی که در طول چندین سال گذشته داده شده اما هنوز قدم موثری در این زمینه برداشته نشده است.