بابک حمیدیان بازیگر سینما و تئاتر که به تازگی بازی در اولین فیلم شهاب حسینی را پذیرفته است در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: حضور من در "طبقه وسط" به کارگردانی شهاب حسینی تنها به دلیل دوستی‌ام با شهاب حسینی است. در این فیلم سینمایی نقش دوست بازیگر نقش اول فیلم را که خود شهاب حسینی ایفاگر آن است، بازی می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه حضورش در این فیلم محدود به چند سکانس کوتاه است، ادامه داد: بازی من در این فیلم هنوز آغاز نشده و فکر کنم تا 15 روز دیگر جلوی دوربین بروم، البته گروه فیلمبرداری در حال حاضر در خارج از شهر تهران حضور دارند و به محض بازگشت به تهران از برنامه خود برای بازی در این فیلم آگاه خواهم شد.

حمیدیان در پایان گفت: نقشی که من در "طبقه وسط" بازی می کنم، نقشی ویژه و متفاوت نیست و تنها در این فیلم به عنوان یکی از دوستان شهاب حسینی مقابل او بازی خواهم کرد.

حسین یاری، فرهاد اصلانی، ساره بیات، هنگامه قاضیانی، طناز طباطبایی، آنا نعمتی، بابک حمیدیان، نیما رئیسی، جواد عزتی و محمد هادی کریمی از جمله بازیگران اولین فیلم سینمایی شهاب حسینی با نام "طبقه وسط" هستند.

"طبقه وسط" طنزی فلسفی درباره نویسنده ‌ای است که در طبقه میانی ساختمانی سه طبقه ساکن می‌ شود و اتفاقاتی برایش رخ می ‌دهد. فیلمبرداری این فیلم سینمایی از 14 شهریور ماه آغاز شده و تا امروز 15 درصد از فیلمبرداری این فیلم به پایان رسیده است.

فیلمنامه این فیلم را محمدهادی کریمی نوشته و قصد داشت خودش آن را کارگردانی کند که این امر برایش میسر نشد و با رضایت خودش کارگردانی کار به حسینی واگذار شد. از ابتدا قرار بود شهاب حسینی نقش اول فیلم را بازی کند و حالا که خود کارگردانی فیلم را برعهده دارد باز هم نقش اول مرد را خودش بازی می‌کند.