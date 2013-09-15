به گزارش خبرنگار مهر، کشور چین از اواخر شهریورماه میزبان دو دوره تورنمنت است که در دو شهر مجزا برگزار میشود. اولین تورنمنت بسکتبال چین از 27 شهریورماه در شهر ونژو در منطقه ژی جیانگ آغاز میشود. این تورنمنت تا 31 شهریورماه ادامه داد. به فاصله دو روز بعد هم دومین تورنمنت بسکتبال چین آغاز میشود که طی روزهای 2 تا 4 مهرماه پیگیری خواهد شد. این تورنمنت در شهر نانینگ منطقه گوانگسی ژوآنگ برگزار میشود.
بسکتبال ایران هم برای حضور در این دو تورنمنت که زیر نظر اتحادیه بسکتبال آسیا برگزار خواهد شد، دعوت شده است. به همین منظور در غیاب برخی از ملیپوشان که با ماهان در رقابتهای باشگاه های آسیا شرکت کردهاند یا درگیر مسائل شخصی هستند، تیمی متشکل از بازیکنان ملیپوش و جوان به منظور حضور در این رویداد راهی چین میشود.
سفر تیم بسکتبال ایران روز دوشنبه و با در اختیار داشتن 12 بازیکن انجام خواهد شد. ترکیب نهایی تیم اعزامی به این مسابقات فردا و با حذف یک بازیکن مشخص خواهد شد. سعید داورپناه، روزبه ارغوان، اصغر کار دوست، میثم میرزایی، وحید دلیرزهان، حامد حسینزاده، سجاد مشایخی، علی اله وردی، بهنام یخچالی، صالح فروتن، محمد حسنزاده، محمد اوجاقی و امیر صدیقی بازیکنان حاضر در تمرینات هستند.
مهمد بچیروویچ همراه با صفا علی کمالیان و مهران شاهینطبع هدایت بازیکنان اعزامی به دو تورنمنت بینالمللی بسکتبال چین را بر عهده دارند.
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