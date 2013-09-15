به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین استراتژیهای دولت یازدهم احیای بازارهای سنتی و کشف بازارهای جدید به منظور صادرات نفت خام ایران است.
از این رو در کنار راهاندازی یک کمیته راهبردی در سطح وزارت نفت و عضویت برخی از مدیران باسابقه حوزههای بازرگانی، کشتیرانی و امور بین الملل برای افزایش صادرات و رفع برخی از محدودیت های صادرات طلای سیاه، افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به 4 میلیون بشکه در کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفته است.
همزمان با اجرای این سیاستهای کلان به منظور تسهیل و تسریح حضور نفت ایران در بازارهای جهانی، اخیرا ایران یک تاکتیک جدید هم به منظور کاهش آثار تحریم نفت تدوین و عملیاتی کرده است.
در شرایط فعلی با بهرهبرداری از طرح توسعه برخی از پالایشگاههای نفت و گاز، ظرفیت مازادی معادل یکهزار و 500 تن برای تولید گاز مایع ایجاد شده است که از ابتدای سالجاری تاکنون ایران بخشی از کاشه صادرات نفت خود را از محل صادرات گاز مایع جبران کرده است.
در این بین چین و کره جنوبی به بزرگترین مشتریان گاز مایع صادراتی ایران تبدیل شده اند که دولت سئول فعلا گوی سبقت را بریا واردات گاز مایع از پکن ربوده است.
بر این اساس از فروردین ماه سالجاری و پس از توقف چندین ماهه صادرات گازمایع ایران به کره جنوبی، هم اکنون این کشور آسیایی به بزرگترین مشتری این محصول مشترک نفت و گازی ایران تبدیل شده است
گزارش موسسات معتبر بین المللی حاکی از آن است که در ادامه تجارت پر رونق این روزهای گازی ایران – کره جنوبی، نیمه دوم شهریور ماه سالجاری یک محموله 44 هزار تنی گاز مایع ایران به شرکت اسکی گاز کره جنوبی فروخته شده است.
علاوه بر این ژانگجیاگانگ اورینتال چین هم اخیرا یک محموله گاز مایع از ایران خریداری کرده است و پیش بینی می شود با توافقهای انجام گرفته صادرات ال.پی.جی ایران به این دو کشور اسیایی در ادامه سالجاری میلادی هم ادامه یابد.
به گزارش مهر، علاوه بر این از ابتدای سال 2013 میلادی تاکنون پس از تمدید قراردادهای جدید صادرات نفت ایران با چند پالایشگاه ژاپنی، توپراش بزرگترین پالایشگر نفتی ترکیه و پالایشگاههای چینی، شرکت سامسونگ – توتال کره جنوبی هم قرارداد جدیدی بهمنظور خرید نفت و میعانات گازی با ایران امضا کرد.
بر این اساس این شرکت مشترک نفتی سامسونگ که جنوبی و توتال فرانسه، به دلیل متحمل شدن ضرر و زیان در سال گذشته، خرید نفت از ایران را مجددا از سر گرفت که واردات نفت و میعانات گازی میدان کنگان ایران منجر به صرفه جوئی ماهانه 6.7 میلیون دلایر برای این شرکت نفتی خواهد شد.
کرهجنوبی بزرگترین مشتری گاز ایران شد/ برنامه جدید تهران برای مقابله با تحریمها
از ابتدای سالجاری تاکنون کره جنوبی با پیشی گرفتن از چین به بزرگترین مشتری گاز مایع ایران تبدیل شده و تهران هم با افزایش صادرات LPG بخشی از کاهش صادرات نفت خود را جبران کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین استراتژیهای دولت یازدهم احیای بازارهای سنتی و کشف بازارهای جدید به منظور صادرات نفت خام ایران است.
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