به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در مراسم دیدار و تجلیل از استاد حسن مردانه که با همراهی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری وجمعی از هنرمندان انجام شد، با اشاره به نقش اثرگذار هنر و هنرمندان در جامعه اظهار کرد: هنرمندان با زبان هنر، مسائل و دغدغه‌های جامعه را بیان می‌کنند.

وی افزود: در شرایط اجتماعی امروز، هنر می‌تواند زبان گویای جامعه و ابزاری مؤثر برای انتقال مفاهیم، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی باشد.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار اردبیل، برگزاری آیین‌های تجلیل از هنرمندان را اقدامی ارزشمند در راستای تکریم سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی استان عنوان کرد و گفت: باید هنرمندان و ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و هنری استان را ارج نهاده و زمینه بهره‌گیری بیشتر از توان و تجربه آنان در مسیر ارتقای فرهنگی و اجتماعی جامعه فراهم شود.

امامی همچنین با قدردانی از جایگاه و سال‌ها تلاش هنری استاد حسن مردانه، بر ضرورت معرفی و پاسداشت پیشکسوتان و مفاخر هنری استان به نسل جوان تأکید کرد.

گفتنی است استاد حسن مردانه هنرمند تراز اول استان اردبیل و کشور در رشته نقاشی و دارای مدرک درجه یک هنری است.