تمام شرایط جاده برای رانندگان اتوبوس پیش بینی می شود/ طراحی شبیه ساز خودرو پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی نحوی- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در مراسم رونمایی از تجهیزات شبیه ساز رانندگی اتوبوس با اشاره به همکاری‌های این دانشگاه با شرکت واحد، گفت: مطالعات انجام شده نشان داد که آموزش در کاهش تصادفات موثر است از این رو همکاری‌هایی در زمینه آموزش رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی آغاز کردیم.

وی با اشاره به آمار پلیس راهوار اظهار داشت: بر اساس این آمارها 25 درصد تصادفات درون شهری پس از ارائه این آموزش‌ها کاهش یافته است از این رو این آموزش‌ها نیز با شرکت‌های اتوبوسرانی بین شهری و با شرکت رویال سفر ایرانیان آغاز کردیم.

نحوی ادامه داد: در این راستا اقدام به طراحی و ساخت تجهیزات شبیه ساز برای اتوبوس‌های آکیا، بنز، عقاب و اسکانیا شد.

مجری طرح، نیروی انسانی را مهمترین عوامل حوادث جاده‌ای دانست و یادآور شد: از این رو در شبیه ساز طراحی شده شرایط تصادفات جاده‌ای، شرایط ترافیکی، انواع جاده‌ها و شرایط آب و هوایی و وضعیت لغزندگی جاده‌ها شبیه سازی شده است و رانندگان می‌توانند با این شبیه ساز شرایط مختلف را تجربه کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی شبیه سازی کل سیستم فنی خودرو را از دیگر قابلیت‌های این شبیه ساز نام برد و در این باره توضیح داد: برخی مواقع تصادفات به دلیل نقص فنی است از این رو در این شبیه ساز شرایطی چون ترکیدگی لاستیک‌ها، چپ کردن و هرگونه نقض فنی که موجب تصادفات و حوادث رانندگی می‌شود در این تجهیزات تعبیه شده است.

نحوی همچنین از شبیه ساز برای خودروهای پلیس خبر داد و خاطر نشان کرد: این شبیه ساز در نمایشگاه پلیس ارائه خواهد شد.