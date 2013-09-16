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۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان – مجارستان؛

فرنگي‌كاران بامداد فردا راهي بوداپست مي‌شوند/ آغاز پيكارها از جمعه

فرنگي‌كاران بامداد فردا راهي بوداپست مي‌شوند/ آغاز پيكارها از جمعه

اعضاي تيم ملي كشتي فرنگي بزرگسالان كشورمان براي شركت در رقابت‌هاي جهاني سال 2013 ميلادي بامداد فردا (سه شنبه) راهي مجارستان مي‌شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر، فرنگي‌كاران بامداد فردا ابتدا راهي استانبول شده و پس از توقفي كوتاه در اين شهر، راهي بوداپست مي‌شوند. تركيب فرنگي‌كاران ايران در اين رقابت‌ها به شرح زير است:

55 كيلوگرم: مهدي فقيري
60 كيلوگرم: محمد نوربخش
66 كيلوگرم: افشين بيابانگرد
74 كيلوگرم: هادي عليزاده پورنيا
84 كيلوگرم: طالب نعمت پور- حسين نوري (ذخيره)
96 كيلوگرم: مهدي علياري
120 كيلوگرم: امير علي اكبري

برنامه اين رقابت‌ها به شرح زير است:

پنج‌شنبه 28 شهريورماه:
ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي وزن 55 كيلوگرم كشتي فرنگي

جمعه 29 شهريورماه:
ساعت 13 تا 18: مسابقات مقدماتي وزن 55 كيلوگرم كشتي فرنگي
ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي اوزان 60، 84 و 96 كيلوگرم كشتي فرنگي
ساعت 19 تا 21: مسابقات رده‌بندي و فينال وزن 55 كيلوگرم كشتي فرنگي

شنبه 30 شهريورماه:
ساعت 13 تا 18: مسابقات مقدماتي اوزان 60، 84 و 96 كيلوگرم كشتي فرنگي
ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي اوزان 66، 74 و 120 كيلوگرم كشتي فرنگي
ساعت 19 تا 21: مسابقات رده‌بندي و فينال اوزان 60، 84 و 96 كيلوگرم كشتي فرنگي

يكشنبه 31 شهريورماه:
ساعت 13 تا 18: مسابقات مقدماتي اوزان 66، 74 و 120 كيلوگرم كشتي فرنگي
ساعت 19 تا 21: مسابقات رده‌بندي و فينال اوزان 66، 74 و 120 كيلوگرم كشتي فرنگي

اختلاف ساعت ايران با مجارستان 150 دقيقه است به طوري كه ساعت 13 به وقت مجارستان، 15:30 به وقت ايران است.

کد مطلب 2136598

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