به گزارش خبرگزاري مهر، فرنگي‌كاران بامداد فردا ابتدا راهي استانبول شده و پس از توقفي كوتاه در اين شهر، راهي بوداپست مي‌شوند. تركيب فرنگي‌كاران ايران در اين رقابت‌ها به شرح زير است:

55 كيلوگرم: مهدي فقيري

60 كيلوگرم: محمد نوربخش

66 كيلوگرم: افشين بيابانگرد

74 كيلوگرم: هادي عليزاده پورنيا

84 كيلوگرم: طالب نعمت پور- حسين نوري (ذخيره)

96 كيلوگرم: مهدي علياري

120 كيلوگرم: امير علي اكبري

برنامه اين رقابت‌ها به شرح زير است:

پنج‌شنبه 28 شهريورماه:

ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي وزن 55 كيلوگرم كشتي فرنگي

جمعه 29 شهريورماه:

ساعت 13 تا 18: مسابقات مقدماتي وزن 55 كيلوگرم كشتي فرنگي

ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي اوزان 60، 84 و 96 كيلوگرم كشتي فرنگي

ساعت 19 تا 21: مسابقات رده‌بندي و فينال وزن 55 كيلوگرم كشتي فرنگي

شنبه 30 شهريورماه:

ساعت 13 تا 18: مسابقات مقدماتي اوزان 60، 84 و 96 كيلوگرم كشتي فرنگي

ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي اوزان 66، 74 و 120 كيلوگرم كشتي فرنگي

ساعت 19 تا 21: مسابقات رده‌بندي و فينال اوزان 60، 84 و 96 كيلوگرم كشتي فرنگي

يكشنبه 31 شهريورماه:

ساعت 13 تا 18: مسابقات مقدماتي اوزان 66، 74 و 120 كيلوگرم كشتي فرنگي

ساعت 19 تا 21: مسابقات رده‌بندي و فينال اوزان 66، 74 و 120 كيلوگرم كشتي فرنگي

اختلاف ساعت ايران با مجارستان 150 دقيقه است به طوري كه ساعت 13 به وقت مجارستان، 15:30 به وقت ايران است.