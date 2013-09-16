به گزارش خبرگزاري مهر، فرنگيكاران بامداد فردا ابتدا راهي استانبول شده و پس از توقفي كوتاه در اين شهر، راهي بوداپست ميشوند. تركيب فرنگيكاران ايران در اين رقابتها به شرح زير است:
55 كيلوگرم: مهدي فقيري
60 كيلوگرم: محمد نوربخش
66 كيلوگرم: افشين بيابانگرد
74 كيلوگرم: هادي عليزاده پورنيا
84 كيلوگرم: طالب نعمت پور- حسين نوري (ذخيره)
96 كيلوگرم: مهدي علياري
120 كيلوگرم: امير علي اكبري
برنامه اين رقابتها به شرح زير است:
پنجشنبه 28 شهريورماه:
ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي وزن 55 كيلوگرم كشتي فرنگي
جمعه 29 شهريورماه:
ساعت 13 تا 18: مسابقات مقدماتي وزن 55 كيلوگرم كشتي فرنگي
ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي اوزان 60، 84 و 96 كيلوگرم كشتي فرنگي
ساعت 19 تا 21: مسابقات ردهبندي و فينال وزن 55 كيلوگرم كشتي فرنگي
شنبه 30 شهريورماه:
ساعت 13 تا 18: مسابقات مقدماتي اوزان 60، 84 و 96 كيلوگرم كشتي فرنگي
ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي اوزان 66، 74 و 120 كيلوگرم كشتي فرنگي
ساعت 19 تا 21: مسابقات ردهبندي و فينال اوزان 60، 84 و 96 كيلوگرم كشتي فرنگي
يكشنبه 31 شهريورماه:
ساعت 13 تا 18: مسابقات مقدماتي اوزان 66، 74 و 120 كيلوگرم كشتي فرنگي
ساعت 19 تا 21: مسابقات ردهبندي و فينال اوزان 66، 74 و 120 كيلوگرم كشتي فرنگي
اختلاف ساعت ايران با مجارستان 150 دقيقه است به طوري كه ساعت 13 به وقت مجارستان، 15:30 به وقت ايران است.
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