به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم در پایان روز دوم از چهل و چهارمین دوره رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان با بیان این مطلب افزود: دو کشتیگیر مدالآور ما یزدانی و لشگری به رغم آسیب دیدگی جدی با غیرت و شجاعت صاحب مدال شدند، حسن رحیمی هم با فاصله بسیار زیاد با حریفانش درخشید و مردم زحمات مسعود اسماعیلپور را روی تشک مبارزه دیدند.
وی ادامه داد: در حال حاضر روسها در صدر قرار دارند و طبق برنامه امروز، در روز پایانی عزتالله اکبری که یک جوان 22 ساله است، در نخستین تجربه حضور در رقابتهای جهانی چند رقیب جدی را پیش رو دارد و امیدوارم کمتر از خودش کشتی نگیرد.
مدير فنی تيمهای ملی كشتی در مورد مشکلات مهدی تقوی اظهار داشت: تقوی در دو سه ماه گذشته مشکلات شخصی خاصی داشت. بر خلاف این موضوع در مسابقات انتخابی شرکت کرد و با توجه به مسائل مختلفی مانند فوت مادرش و از سوی دیگر فشار وزن کم کردن نتوانست در این رقابتها موفق شود. به هر حال امیدوارم این مهره ارزشمند در کشتی حفظ شود.
خادم که با سایت فدراسیون کشتی گفتگو میکرد، در مورد عملكرد کمیل قاسمی نيز تصریح کرد: کمیل پس از کسب مدال برنز المپیک، با یک بار روانی و فشار جدی در این رقابتها مواجه بود و نتوانست این موضوع را حل کند و خیلی کمتر از خودش ظاهر شد. ضمنا او در یک سال اخیر سه بار دلاگنف آمریکایی را شکست داده بود. کمیل راه طولانی را پیش رو دارد و امیدوارم با استفاده از این تجربه گرانبها، بتواند در المپیک آینده مدال خوشرنگی کسب کند.
وی درباره عملکرد خوب کشتی گیران ایران مقابل روسها و ریخته شدن ترس از این قدرت کشتی جهان یادآور شد: متاسفانه ذهنیت بدی از کشتی گیران روس در فکر ایرانیها در چند سال اخیر شکل گرفته است. البته خوشبختانه با وضعیتی که کشتی آزاد ایران پیدا کرده، میتوان گفت این ترس و ذهنیت حالا به روسها منتقل شده است زیرا بدنهای آماده و وضعیت فنی خوب کشتی گیران ما را میبییند و این مساله باعث میشود هم اكنون آنها از مصاف با ما ترس داشته باشند.
مدير فنی تيمهای ملی كشتی در خاتمه گفت: سال سختی داشتیم و از سال گذشته و بعد از المپیک، کشتی با تمام تنگ دستیها خودش را اداره كرد تا کار زمین نماند. من مقابل مردم وظیفه دارم و تا زمانی که فضای کار اجازه دهد، هر جای دیگر هم باشم در کنار تشک باقی بمانم.
رقابتهای كشتي آزاد قهرمانی جهان در حالی امروز در بوداپست مجارستان به پايان میرسد كه تيم ايران طی روزهاي گذشته توسط حسن رحيمی و رضا يزدانی در اوزان 55 و 96 كيلوگرم صاحب مدال طلا شد و مسعود اسماعيلپور و احسان لشگری هم در اوزان 60 و 84 كيلوگرم به مدال برنز دست يافتند. ضمن اينكه مهدي تقوی و كميل قاسمی نيز از دور رقابتها حذف شدند.
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