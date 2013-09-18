به گزارش خبرگزاري مهر،‌ محمد طلايي با بيان اين مطلب افزود: كميل قاسمي پس از كسب مدال برنز المپيك لندن و انتظاراتي كه از وي براي كسب يك مدال خوشرنگ در رقابت‌هاي جهاني مي‌رفت نتوانست اين بار رواني را تحمل كند و در مجموع انتظارات ما را برآورده نكرد.

قهرمان اسبق جهان ادامه داد: اسماعيل پور زحمت زيادي روي تشك مبارزه كشيد و مقابل حريف روس نيز غافلگير شد و با ممارست و تمرين مي‌تواند گوي گريف كه يك پديده در كشتي روسيه است را شكست دهد.

مربي تيم ملي كشتي آزاد تصريح كرد: در روز دوم رقابتهاي جهاني قرعه‌هاي سخت و دشواري همراه بچه‌ها بود، اسماعيل پور و لشگري با سخت ترين قرعه‌ها روبرو بودند و لشگري با يك پاي مصدوم مدال برنز را كسب كرد.

طلايي خاطرنشان كرد: عزت‌اله اكبري كشتي گير جوان و آينده داري است كه اميدوارم امسال بتواند در نخستين تجربه حضورش در رقابت‌هاي جهاني در حد خودش كشتي بگيرد.

وی در پایان گفت: ما امسال با سختی و مشكلات فراواني تیم ملي را آماده رقابتهای جهانی مجارستان کردیم. امکانات و تدارکات کمی داشتیم، اما تنها به عشق مردم این سختی ها را متحمل شديم تا امروز بچه هاي ما صاحب چهار مدال طلا و برنز شوند.