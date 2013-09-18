مشكلات زندگی امروز ناشی از عدم شناخت معارف و سيره رفتاری ائمه اطهار(ع) است

حجت‌الاسلام آیت الله عباسيان در حاشیه حرکت کاروان ولادت عشق در اراک به خبرنگار مهر گفت: اهل‌بيت(ع) كامل‌ترين انسان‌هايی هستند كه از جانب فضل الهی برای هدايت بشريت نازل شده‌اند و رفتار، گفتار و اعمال آنها امروز باید الگوی كاملی برای زندگی يكايك ما قرار گیرد.

وی با تاکید بر پرهیز از غلو در ترویج سیره ائمه اظهارداشت: ما اگر بخواهيم فرهنگ رضوی را تبليغ و ترويج كنيم بايد زندگی و كلام نورانی ايشان را بدون غلو كردن همانگونه كه هست ترويج دهيم.

وی بيان كرد: انسان با تأسی بر سيره اهل بيت(ع) و الگوگيری از رفتار و گفتار ائمه معصومين(ع) می‌تواند درجات والای رشد و تعالی را در همه امور مادی و معنوی طی كرده و سعادت دنيا و اخرت را برای خود رقم زند.

حجت‌الاسلام عباسيان دوری از فرهنگ اهل بيت(ع)را عامل مشكلات جامعه دانست و تصریح کرد: لازم است تا در جهت نهادينه كردن اين مهم و بهره‌گيری از سبك زندگی اسلامی اهل‌بيت(ع) اهتمام ويژه‌ای از سوی مردم و مسئولان صورت گيرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بر الگو گيري از سيره و منش آن بزرگواران تاكيد كرد و ادامه داد: نسل جوان و نوجوان جامعه اسلامي بايد در اين مسير حركت كرده و زندگي ايشان را سرلوحه خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام عباسيان ضمن تاکید بر الگو گیری از آن امام همام گفت: پيروي از ائمه اطهار(ع) و بزرگان دين به ویزه امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) که سبب خیر و برکت جامعه اسلامی هستند، سعادت دنيا و آخرت را به همراه دارد.

وی خاطرنشان كرد: با تحقيق در سيره اهل بيت(ع) و كنكاش در زندگانی آنان به راحتی می‌توان اين سبك زندگی اسلامی را در جامعه نهادينه كرد.

عباسيان با اشاره به لزوم معرفی امامزادگان به‌عنوان قطب فرهنگی جامعه ادامه داد: رسانه‌ها و اصحاب فرهنگ و هنر نقش مهمی در اين زمينه بر عهده خواهند داشت و می‌توانند با اطلاع رسانی‌های كارشناسی شده و انتشار كرامات و فضايل اهل بيت(ع) گام مهمی در جهت نهادينه كردن سبك زندگی امامزادگان و معرفی شخصيت و جايگاه آنان به مردم جامعه و بويژه نسل جوان بردارند.

وی با اشاره به اینکه این اداره در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) در دهه کرامت برنامه های مختلفی را برگزار کرده است، گفت: برگزاري آئين جشن قرآن آموزان، برگزاري همايش تكريم و بزرگداشت امامزادگان و بقاع متبركه در سراسر استان مركزي، برگزاري اولين جشنواره شعر ارادت با موضوعات امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و شناخت ابعاد شخصيتي امامزاده محمد عابد(ع) از جمله برنامه هاي بوده است.

این مقام مسوول ادامه داد:حركت كاروان كاروان ولادت عشق همزمان با روز ولادت حضرت امام رضا(ع)، اعزام خدام افتخاري به مشهد مقدس، برگزاري آئين هاي فرهنگي و مذهبي در امامزادگان شاخص، گلباران و عطر افشاني آستان مقدس امامزادگان و تجليل سه نفر از مديران مركز فرهنگي و قرآني در آئين اختتاميه كنگره بين المللي امامزادگان در اصفهان از ديگر برنامه هايي اين دهه نورانی بوده است.

گفتنی است حرکت کاروان ولادت عشق همزمان با روز ولادت با سعادت حضرت ثامن الحجج، حضرت علی بن موسی الرضا(ع) از مسجد سیدها شهر اراک به سمت حرم مطهر امامزادگان عبدالله(ع) و آمنه خاتون (س) حرکت کردند.

در این مراسم خدام آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) با عبور از خيابان هاي امام خميني(ره)، مخابرات، ميدان شهدا، خيابان دكتر بهشتي به سمت آستان مقدس امامزادگان عبدالله(ع) و آمنه خاتون(س) حركت و فضاي معنوي خاصي را در سطح شهرستان اراك به قرائت سرود دسته جمعي پرداخته و اشعاري در مدح امام رضا(ع) و امامزاده محمد عابد(ع) قرائت كردند.



