موقوفات دوباره زنده شود/ وقف سنت حسنه ای که نیازمند ترویج است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر چهارشنبه در همایش روحانیان شهرستان اراک به مناسبت هفته وقف افزود: وقف از کامل ترین مصادیق صدقه ، نیکوکاری و خیرخواهی است که با تبلیغات وسیع ارزش آن بیش از پیش به مردم معرفی و یادآوری شود.

وی ادامه داد: باید کوشید با معرفی کامل وقف ارزش این فرهنگ را برای مردم تبیین کرد چراکه پرداختن به این فرهنگ و ترویج سنت وقف راهگشای بسیاری از مسائل اقتصادی جامعه است.

وی با اشاره به اینکه سنت حسنه وقف یکی از امور خیر و خداپسندانه ای است که همه باید در آن پیشقدم باشند، ادامه داد: این امر نیکو سبب خیر دنیا و آخرت می شود.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تسلیت به مناسبت ایام غم و اندوه اهل بیت(ع) و پیامبر گرامی اسلام گفت: دهه آخر ماه صفر فرصت مناسبی برای ترویج سنت حسنه وقف و تبیین آن توسط ائمه جماعات و وعاظ در جامعه است.

امام جمعه اراک، در بخش دیگری از سخنانش گفت: احیاء موقوفات امری ضروری است و این امر راهی برای حرکت هر چه بیشتر افراد در راستای انجام این سنت الهی می شود.

وجود وقف های بزرگ و واقفان بزرگ در استان

در ادامه این همایش ، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی نیز با بیان اینکه همه باید در راستای رسیدگی به مشکلات نیازمندان تلاش کنند، افزود: یکی از این راه ها که همواره در این راستا موثر خواهد بود بحث موقوفات و سنت حسنه وقف است.

حجت الاسلام آیت الله عباسیان با اشاره به وجود وقف های بزرگ و واقفان بزرگ در استان، ادامه داد: استان مرکزی از ظرفیت و پتانسیل بالایی در این راستا برخوردار است که همه باید در این زمینه تلاش کنند.

وی با اشاره به موقوفات حاج آقا محسن اراکی گفت: این عالم فرزانه موقوفات زیادی دارد که همواره در راستای کمک به نیازمندان و رفع گرفتاری افراد موثر بوده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بیان کرد: هفته وقف فرصت مناسبی برای ترویج این سنت حسنه الهی است اما نباید این امر مهم به یک هفته ختم شود.

حضرت محمد(ص) اولین واقف و پایه گذار این سنت اهلی

این مسئول در ادامه روحانیان را پرچمداران تبلیغ دین و مروجان احکام الهی دانست و خاطر نشان کرد: روحانیان وظیفه سنگینی در این راستا بر عهده دارند و باید در مجالس و منابر خود به این امر مهم بپردازند.

حجت الاسلام عباسیان با بیان اینکه حضرت محمد(ص) اولین واقف و پایه گذار این سنت اهلی بوده اند، ادامه داد: حضرت محمد مصطفی(ص) بعد از ورود به مدینه اولین گامی که برداشتند خریداری قطعه زمین و ساخت مسجد بود.

وی با بیان اینکه وقف از امور خیری است که می تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع سازد، ادامه داد: این سنت حسنه باید در بخش های مختلف و مصارف جدید نیز تبیین شود.

حجت الاسلام عباسیان، خاطرنشان کرد: وقف در امور پزشکی، دارویی، ازدواج جوانان و وقف های دسته جمعی و بسیاری موارد از این دست می تواند نیازهای اقشار مختلف را برطرف کند.

گفتنی است همایش روحانیان شهرستان اراک به مناسبت هفته وقف روز چهارشنبه در حسینیه شهدای بیت نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک برگزار شد.