جنگ طلبی واشنگتن باید متوقف شود/ گروههای مسلح با دولت آمریکا ارتباط دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، "رمزی کلارک" وزیر سابق دادگستری آمریکا و رئیس مرکز اقدام بین المللی در راس هیئتی از فعالان حقوقی آمریکایی روز گذشته از بیمارستان العظمه دمشق بازدید کرد.

اعضای این هیئت آمریکایی با اعلام مخالفت قاطع خود با سیاستهای واشنگتن در زمینه کمک تسلیحاتی و مالی به تروریستها، تاکید کردند: ملت آمریکا خواهان صلح هستند و با اقدامات دولت متبوع خود در سوریه مخالفند.

هیئت آمریکایی پس از عیادت مجروحان ارتش سوریه که در رویارویی با تروریستها زخمی شده بودند به دیدار "شیخ بدرالدین حسون" مفتی کل سوریه رفتند.

مفتی سوریه در این دیدار از مرکز اقدام بین المللی تقاضا کرد در زمینه توقف جنگ ظالمانه علیه سوریه وارد عمل شود.

شیخ حسون همچنین بر لزوم انعکاس واقعیتهای رخ داده در سوریه برای افکار عمومی جهان و این مسئله که جنگ کنونی وحدت و یکپارچگی ملی سوریه را هدف قرار داده، تاکید کرد.

رمزی کلارک نیز در این دیدار تاکید کرد: وقایع سوریه لزوم برقراری صلح و توقف جنگ طلبی آمریکا از زمان جنگ کره تاکنون را دو چندان کرده است.

وی با تاکید بر لزوم حل سیاسی بحران سوریه، افزود: نباید تجریه دراماتیک و فاجعه بار جنگ عراق که طی آن هزاران نفر از مردم این کشور کشته شدند، دوباره تکرار شود.

رئیس مرکز اقدام بین المللی تاکید کرد: مزدوران وابسته به دولت آمریکا اقدام به ایجاد فتنه قومیتی در سوریه می کنند و آنها مسئول ربوده شدن دو اسقف شهر حلب هستند.

وزیر دادگستری سابق آمریکا همچنین از همزیستی مسالمت آمیز ادیان مختلف در سوریه به ویژه میان مسلمانان و مسیحیان دمشق تمجید کرد.