اجلاس روسای فدراسیون های تنیس آسیا در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس سالیانه فدراسیون تنیس آسیا از ۶ تا ۸ مهر ماه به میزبانی کشورمان و با حضور روسای فدراسیون های آسیایی و دیو مایلی رئیس توسعه تنیس فدراسیون جهانی و نماینده ( ITF) برگزار می شود که در حاشیه برگزاری این جلسه روسا و اعضاء ۸ گانه تنیس آسیا نیز انتخاب خواهند شد.

پیش از این و در حاشیه برگزاری اجلاس سالیانه فدراسیون جهانی تنیس که به میزبانی فرانسه و در شهر پاریس برگزار شد روسای فدراسیون های آسیایی با حضور رئیس فدراسیون در جلسه ای به بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه های قاره کهن پرداختند. در این جلسه مقرر شد سر فصل های طرح شده در این جلسه در دستور کار اجلاس تهران قرار گیرد. این امر اهمیت گردهمایی روسایی آسیایی در تهران را دوچندان می کند.

از سوی دیگر روسای فدراسیون های تنیس آسیا ضمن حضور در اجلاس تهران از امکانات سخت افزاری کشورمان نیز بازدید می کنند. سال گذشته اجلاس فدراسیون تنیس آسیا به میزبانی فیلیپین برگزار شد.

تنیسورهای ایران رقبای خود را شناختند

رقابت های تنیس زیر ۱۴ سال آسیا قرعه کشی شد تا این بازی ها از امروز به میزبانی لبنان آغاز شود. رقابت های تنیس زیر ۱۴ سال آسیا با انجام مراسم قرعه کشی آغاز شد و تنیسورهای کشورمان در دو بخش پسران و دختران حریفان خود را شناختند.

در بخش پسران پارسا یزد خواستی و محمد جلالیان در مرحله نخست بازی ها با قرعه استراحت روبرو شدند تا در مرحله بعدی بازی ها یزد خواستی با روی تبت از کشور میزبان روبرو شود و جلالیان نیز به مصاف محمد الیمانی از اردن برود.

همچنین در بخش دختران نیز صبا نجفی با قرعه استراحت روبرو شد، هلیا غفرانی با گائلا ابوبدو از لبنان مسابقه می دهد و لاچین افشین نیز به رقابت با جینان عبدول رزاق تنیسور عراقی می پردازد.

بحرین، اردن، عمان، سوریه، ایران، کویت، قطر، امارات، عراق، لبنان، عربستان سعودی و یمن تیم های حاضر در این مسابقات هستند که به مدت ۱۰ روز با یکدیگر به رقابت می پردازند. از سوی فدراسیون جهانی نیز سید امیر برقعی به عنوان نماینده این فدراسیون در این رقابت ها حضور دارد.