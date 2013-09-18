به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش http://www.resanehvarzesh.com/ اين دوره از مسابقات با حضور هفت تيم رسانه ورزش، وکلاي مستر، پزشکان، ستارگان سينما و موسيقي، شهرداري و وکلاي کلاسيک به ميزباني زمين شهداي شميران آغاز و روز 28 شهريورماه با انجام ديدار اختتاميه به پايان خواهد رسيد.

تيم فوتبال رسانه ورزش که با حمايت شرکت نفت سپاهان - اسپيدي - در ميادين مختلف حضور پيدا مي کند، ساعت 17 روز پنجشنبه در ديدار اختتاميه به مصاف تيم وکلاي مستر خواهد رفت. رسانه ورزش در صورتيکه بتواند با اختلاف گل بالا برابر حريف به پيروزي برسد مي‌تواند عنوان سوم اين مسابقات را به خود اختصاص دهد.

نخستين دوره مسابقات اصناف و مشاغل با عنوان جام سروش مهر و با شعار احترام براي همه و هميشه به همت شهرداري منطقه يک و کميسيون ورزش وکلاي دادگستري با حضور هفت تيم برگزار شد.

