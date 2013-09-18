حفر چاه برای رفع مشکل آب شرب پنج هزار ازنایی/ تجهیز چاه جدید نیازمند اعتبار است

محمود بوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه چاه اختصاصی آب شهرک المهدی ازنا خشک شده و مشکلات زیادی برای مردم این منطقه به وجود آورده بود نیاز به حفر چاه جدید وجود داشت که با پیگیری های لازم در کمترین زمان ممکن چاه جدید حفر شد.

وی ادامه داد: پس از اینکه چاه جدید آب شرب حفر شد در حال حاضر آزمایش های پمپاژ آب روی این چاه در حال انجام است.

فرماندار شهرستان ازنا با بیان اینکه تجهیز چاه و ایجاد خط انتقال نیاز به اعتبار دارد افزود: امیدواریم با جذب اعتبار به زودی آب شهرک المهدی از این چاه تامین شود.

بنابر این گزارش پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی با انعکاس مشکلات مربوط به آب شرب شهرک المهدی ازنا خواستار پیگیری برای رفع این مشکل شده بود.

شهرک المهدی ازنا که به علت نزدیکی به این شهر از سال 1388 به شهر ازنا ملحق شد مدت هاست با مشکلات مربوط به آب شرب مواجه است.

مردم این شهرک که در فاصله حدود سه کیلومتری شهر ازنا واقع شده و دارای جمعیت حدود پنج هزار نفر است، با مشکل قطعی روزانه آب به مدت سه تا چهار ساعت روبه رو هستند.

با توجه به قرار داشتن در فصل تابستان و گرمای هوا، قطع شدن متناوب و کیفیت پایین آب شرب این شهرک باعث نارضایتی و گلایه مردم این منطقه شده است.

این در حالیست که ساکنان شهرک المهدی ازنا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از کیفیت نامناسب آب این شهرک انتقاد کرده و خواستار پیگیری مسئولان شده بودند که در این راستا حفر یک چاه جدید برای این شهرک عملیاتی شد ولی همچنان تجهیز این چاه نیازمند تامین اعتبار است.