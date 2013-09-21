حضور جوان البرزی به عنوان نماینده ایران در همایش بین المللی جوانان هلال احمر در ترکیه

حمیدرضا لطف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این همایش که هر ساله در گوشه ای از دنیا برگزار می شود امسال در دهه سوم شهریور ماه با شرکت 22 کشور از قاره های آسیا، اروپا و آفریقا در کشور ترکیه برگزار شد که احمد منتظری از البرز به عنوان عضو برگزیده سازمان جوانان جمعیت هلال احمر البرز به عنوان نماینده ایران در این همایش شرکت کرد.

وی در ادامه گفت: در این همایش هر یک از اعضای جوان شرکت کننده به تشریح فعالیت ها و عملکردهای کشور خود پرداختند.

لطف الهی اظهار داشت: نماینده ایران نیز پس از تشریح فعالیت های سازمان جوانان هلال احمر ایران موفق شد به نتایج خوبی در این همایش دست یابد.

مدیر اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر البرز تاکید کرد: طرح سهاب و دادرس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران به عنوان دو طرح برگزیده این همایش معرفی شدند.

وی در ادامه یادآور شد:‌ تیم جستجو و نجات جمعیت هلال احمر البرز نیز در مسابقات امداد کشوری که در خراسان شمالی به میزبانی بجنورد در دو بخش خواهران و برادران در دهه دوم شهریور ماه برگزار شد شرکت کرد.

لطف الهی افزود: این دوره از مسابقات که در منطقه درکش استان خراسان شمالی برگزار شد از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و تیم "توانا" خواهران البرز مقام چهارم را کسب کرد.

