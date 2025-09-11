ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره آموزشی منطقهای فرماندهان و مربیان تیمهای دادرس پیشرفته با میزبانی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی خبر داد.
وی اظهار کرد: این دوره با حضور تیمهایی از استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، یزد، کرمان، سمنان، مازندران و گلستان برگزار میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی افزود: این دوره در دو مرحله ویژه خواهران و برادران برگزار خواهد شد؛ بهطوریکه مرحله نخست از ۲۱ تا ۲۴ شهریورماه ویژه خواهران و مرحله دوم از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه ویژه برادران در بجنورد برپا خواهد شد.
وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقای سطح توانمندیهای علمی، مهارتی و فرماندهی مربیان و فرماندهان تیمهای دادرس پیشرفته عنوان کرد و گفت: این برنامه فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه و همافزایی میان استانهای مختلف کشور است.
