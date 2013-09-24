فرهاد مهرانفر کارگردان سینما درباره عملکرد انجمن سینمای جوان در چند سال اخیر به خبرنگار مهر گفت: به عنوان یک فیلمساز مستقل بیش از دو دهه است که با تشکیلات انجمن سینمای جوان همکاری دارم و در این تشکیلات علاوه بر ساخت فیلم ارتباط‌های بسیاری با فیلمسازان جوان به بهانه برگزاری جشنواره های متعدد در کشور گرفته‌ام و این جشنواره ها مانند پل رابطی بود که از طریق آن می‌توانستم از تولیدات و اتفاق‌های سینمای جوان مطلع شوم.

وی در ادامه افزود: انجمن سینمای جوان فرصتی برای پا گرفتن استعدادهای جوان سینمای ایران بود و از این طریق از تولیدات فیلمسازان جوان آگاه می شدم و در عین حال در تولید آثار حرفه‌ای با یکدیگر کار می‌کردیم. در واقع آن نوع از انجمن سینمای جوان که من می شناختم یک جریان خودجوش بود که بسیاری از اتفاق ها و مسئولیت های آن به دوش فیلمسازان جوان بود که به عنوان آماتور با عشق و علاقه پیگیر مسئولیت هایی بودند که به آنها واگذار شده بود.

کارگردان فیلم مستند "بهشت نیاکان" با اشاره به شرایط فعلی انجمن سینمای جوان در تهران و شهرستان ها گفت: اما متاسفانه آخرین دوره مدیریت انجمن سینمای جوان این تشکیلات را به وزارتخانه ای کوچک تبدیل کرد و روح فیلمسازی آماتور را در فیلمسازان جوان از بین برد.

مهرانفر همچنین متذکر شد: در واقع مدیریت انجمن سینمای در چهارسال اخیر انواع و اقسام بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های پر تحکم را به بدنه سینمای جوان سرازیر کرد تا جاییکه این آیین نامه‌ها به خصوص در یک سال اخیر انجمن سینمای جوان را به شکل پادگان درآورد و با اخبار غیر رسمی از حذف بچه‌های انجمن روبه رو بودیم.

این کارگردان سینمای ایران اضافه کرد: در چهار سال اخیر شاهد ریزش دست‌اندرکاران اجرایی انجمن سینمای جوان در تهران و شهرستان‌ها هم بوده‌ایم؛ افرادی که عمری را در این راه صرف کردند و به‌عنوان مربی، استاد و فیلمساز در سینمای ایران درخشیدند. این در حالی است که انجمن سینمای جوان تنها پناهگاه فیلمسازان جوان بود و فرصتی بود تا فیلمسازان جوان از شهرهای خود کنده نشوند و به تهران کوچ نکنند.

کارگردان فیلم سینمایی "چریکه هورام" با اشاره به امکاناتی که در اختیار فیلمسازان جوان در مدیریت اخیر انجمن سینمای جوان قرار داده شده بود، گفت: با وجود عشقی که فیلمسازان به این تشکیلات داشتند و فعالیت های مثبتی که در عرصه فیلم کوتاه می کردند حتی از امکانات حداقلی یک کارمند در وزارتخانه برخوردار نبودند.

وی در ادامه افزود: به اعتقاد من فیلمسازان جوان در این انجمن نه به عنوان کارمند بلکه عاشقانه گرد هم می‌آمدند و زندگی می کردند و در کنار این گردهم آمدن ها با یکدیگر گپ می زدند و ایده می‌گرفتند و در نهایت رشد می کردند و وارد عرصه سینمای بلند می شدند ولی افسوس که دیگر خبری از این گپ و گفت های سینمایی نیست.

مهرانفر با اشاره به مهمترین اولویت مدیریت جدید در دروه جدید مدیریتی سینما گفت: امیدوارم با توجه به تحولی که در حوزه مدیریتی سینما ایجاد شده است سرپرستی این بخش را به یک مدیر کاربلد بسپارند و مدیر تازه منصوب شده در نظر داشته باشد که مهمترین اولویت او در انجمن سینمای جوان سرزنده کردن و احیای انجمن سینمای باشد و این تشکیلات را از شکل آیین نامه و بخشنامه خارج کند و انجمن سینمای جوان را به فضای آماتوری به عنوان یک پاتوق، مرجع و تکیه‌گاه به خصوص برای جوانان در شهرستان بدل کند.

این کارگردان در ادامه صحبت های خود با اشاره به مراحل ساخت فیلم سینمایی "بر بالهای خیال" گفت: ساخت فیلم را با نام موقت "بر بالهای خیال" اردیبهشت ماه به تهیه‌کنندگی بهروز رشاد آغاز کردم. کار فیلمبرداری آن به پایان رسیده و با تغییر اسم این فیلم به "سرزمین رها"، آن را به تدوین سپرده ام و پس از پایان مراحل صداگذاری به جشنواره فیلم فجر خواهم رساند تا در کنار سایر فیلم‌های این دوره از جشنواره فیلم فجر دیده شود.

فرهاد مهرانفر در پایان صحبت های خود با اشاره به حضور دو فیلم‌اش در جشنواره چین و بلگراد گفت: فیلم "شعله در باد" در چین نمایش داده می شود. مستند "بهشت نیاکان" را برای نمایش در جشنواره بلگراد ارسال کرده ام که از تاریخ 12 تا 16 مهرماه نمایش داده خواهد شد.