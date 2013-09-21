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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۲۲:۰۱

متاجی:

881 دانش آموز بخش کجور روانه مدرسه می شوند

881 دانش آموز بخش کجور روانه مدرسه می شوند

کجور - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش کجور گفت: 881 دانش آموز این بخش روانه کلاس درس می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس متاجی عصر شنبه در ستاد برنامه ریزی بازگشایی مدارس افزود: با هماهنگي هاي به عمل آمده، كليه دانش آموزان پايه اول ابتدايي و اول متوسطه با برنامه هاي ويژه در جشن شكوفه ها و جوانه ها شركت خواهند كرد. 
 
متاجي گفت:489 نفر از دانش آموزان ابتدايي، 146 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه اول ، 232 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم و كارودانش و همچنين 14 دانش آموز نيازمند به توجه بيشتر در سيستم سناد ثبت نام و كلاس بندي شدند كه آغاز سال تحصيلي را از اول مهر ماه جشن خواهند گرفت.
 
متاجي تصريح كرد: پروژه مهر به عنوان يكي از بزرگترين رويداد آموزشي و پرورشي است كه هرساله در دستگاه تعليم و تربيت با حضور دانش آموزان و همكاران فرهنگي اتفاق افتاده و همزمان با شروع سال تحصيلي، جشن بازگشايي مجدد مدارس برگزار مي شود.
 
بخش کجور در فاصله 65 کیلومتری شهرستان نوشهر واقع شده است.
کد مطلب 2139993

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