اجرای طرح «حامی» و پروژه مهر در اولویت آموزش و پرورش کجور است

عبدالله نقی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش منطقه کجور با تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) و قدردانی از تلاشهای کارکنان آموزش و پرورش، بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مصوبات و برنامههای ابلاغی شد.
وی اجرای دقیق برنامههای هشتگانه پروژه مهر را از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش منطقه برشمرد و گفت: کمیتههای تخصصی پروژه مهر باید با نظارت مستمر، برنامههای پیشبینی شده را اجرا و گزارش اقدامات خود را بهصورت منظم ارائه کنند.
مدیر آموزش و پرورش منطقه کجور همچنین با اشاره به اجرای طرح «حامی» اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح یادگیری دانشآموزان و بر اساس نتایج عملکرد آنان در نوبت اول و دوم تحصیلی، روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد و لازم است با دقت و کیفیت مطلوب اجرا شود.
نقیپور تشکیل ستاد آزمونهای نهایی و بررسی آخرین وضعیت حوزه سنجش را از دیگر برنامههای مهم این اداره عنوان کرد و افزود: آمادگی کامل برای برگزاری مطلوب آزمونها و ارتقای کیفیت فرآیندهای سنجش باید مورد توجه همه عوامل اجرایی قرار گیرد.
وی همچنین بر تشکیل کارگروه نیروی انسانی در مقاطع ابتدایی و متوسطه برای بررسی وضعیت نیروهای آموزشی و فراهمسازی مقدمات عقد قرارداد آموزشی با ادارهکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد.
مدیر آموزش و پرورش منطقه کجور، برگزاری کلاسهای جبرانی برای دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم رشتههای نظری را از دیگر برنامههای آموزشی این منطقه دانست و گفت: این کلاسها با نظارت کارشناسان آموزش متوسطه و با هدف تقویت بنیه علمی دانشآموزان برگزار میشود.
پیگیری روند تکمیل سالن ورزشی دبیرستان امام خمینی شهر پول و تسریع در ثبتنام کتابهای درسی دانشآموزان ورودی پایههای اول ابتدایی، هفتم و دهم شاخههای نظری و فنی و حرفهای نیز از دیگر محورهای این نشست بود.
در پایان جلسه نیز معاونان و کارشناسان آموزش و پرورش منطقه کجور دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره برنامههای پیشرو، نحوه اجرای پروژه مهر و ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و اجرایی مطرح کردند.
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