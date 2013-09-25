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۳ مهر ۱۳۹۲، ۹:۱۷

حفظ فضای مستندگونه "فصل فراموشی فریبا" در تدوین

حفظ فضای مستندگونه "فصل فراموشی فریبا" در تدوین

فیلم سینمایی "فصل فراموشی فریبا" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عباس رافعی در استودیو "فیلمنگاران" توسط پرهام وفایی تدوین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وفایی که پیش از این تدوین فیلم سینمایی "آزاد راه" به کارگردانی عباس رافعی را انجام داده بود معتقد است این فیلم به دلیل ساختاری متفاوت و مستندگونه تدوینی نامتعارف می طلبد زیرا بازیگران در اکثر سکانس ها نمی دانستند که در مقابل دوربین قرار گرفته اند، به همین دلیل نمی توانستند راکوردها و موقعیت ها و حرکات خود را تکرار یا هماهنگ کنند

وفایی قصد دارد حال و هوای مستند فیلم را در تدوین نیز ادامه دهد.

ساره بیات، امین زندگانی، شهین تسلیمی، هومن کیایی و ... از بازیگران این فیلم سینمایی هستند و رزاق موسوی پور مجری طرح و علیرضا برازنده مدیریت فیلمبرداری فیلم را بر عهده داشتند.

پرهام وفایی پیش از این فیلمهای تلویزیونی چون "به سلامت بانو"، "فرمول مرگ"، "مزرعه کودکی"، "نخ سوزن زندگی"، "فصل زندگی"  و "آوازهای مادرانه" را تدوین کرده است .

کد مطلب 2142531

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