۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۰

لوک خوش‌شانس در جمع اهالی "کوی نشاط"

در برنامه طنز "کوی نشاط" اين هفته علاوه بر پخش قسمت پرطرفدار "قصه پسرشجاع"، صداي يك شخصيت انيميشني ديگر نیز تقلید می‌شود.

امیرعباس اشرف، مسئول دفتر طنز رادیو ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: فردا لوک خوش شانس به "کوی نشاط" می‌آید و با "اقبال خوش شانس" که فردی بدشانس در "کوی نشاط" است روبرو می‌شود؛ این تقابلِ بدشانسی و خوش شانسی باعث ايجاد موقعیتي طنز در اين نمايش مي‌شود.

وی افزود: نقش "لوک" را بهنام قربانی و "اقبال خوش شانس" را اردشیر منظم ایفا می‌کنند و نويسنده آن شاهرخ باقري نژاد است.

اشرف ادامه داد: برنامه "کوی نشاط" همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در بخش دیگر خود نمایش "آقاي شهروندي" را با هنرمندی تورج نصر و موضوع معضلات مدارس اجاره‌ای تقدیم شنوندگان می‌کند. نمایش طنز قیمت‌های بالای اجاره مسکن، قصه گویی پسر شجاع با موضوع ساخت و ساز ورزشگاه‌ها و نگرانی‌های شغلی کارمندان از بخش‌هاي شنيدنی اين برنامه است.

مسئول دفتر طنز رادیو ایران یادآور شد: گروه موسيقي برنامه "كوي نشاط" علاوه بر نقيضه‌ها و ترانه‌هاي طنز، سرود "دليران وطن" به خوانندگي رامين جوادپور را به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس و ترانه "فصل پاييز" را همزمان با آغاز اين فصل براي پخش در برنامه اين هفته تهيه و توليد كرده است.

"کوی نشاط" به سردبیری و تهیه کنندگی امیر عباس اشرف، کارگردانی محمود صابری، نویسندگی شاهرخ باقری نژاد، عباس محبی و زهرا ادراکی، آهنگسازی مجتبی تيموري و صدابرداری علیرضا آزادگان مهر، فردا پنجشنبه چهارم مهرماه 1392، از ساعت 9 صبح به مدت 90 دقیقه از رادیو ایران پخش می‌شود.

