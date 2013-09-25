امیرعباس اشرف، مسئول دفتر طنز رادیو ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: فردا لوک خوش شانس به "کوی نشاط" میآید و با "اقبال خوش شانس" که فردی بدشانس در "کوی نشاط" است روبرو میشود؛ این تقابلِ بدشانسی و خوش شانسی باعث ايجاد موقعیتي طنز در اين نمايش ميشود.
وی افزود: نقش "لوک" را بهنام قربانی و "اقبال خوش شانس" را اردشیر منظم ایفا میکنند و نويسنده آن شاهرخ باقري نژاد است.
اشرف ادامه داد: برنامه "کوی نشاط" همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در بخش دیگر خود نمایش "آقاي شهروندي" را با هنرمندی تورج نصر و موضوع معضلات مدارس اجارهای تقدیم شنوندگان میکند. نمایش طنز قیمتهای بالای اجاره مسکن، قصه گویی پسر شجاع با موضوع ساخت و ساز ورزشگاهها و نگرانیهای شغلی کارمندان از بخشهاي شنيدنی اين برنامه است.
مسئول دفتر طنز رادیو ایران یادآور شد: گروه موسيقي برنامه "كوي نشاط" علاوه بر نقيضهها و ترانههاي طنز، سرود "دليران وطن" به خوانندگي رامين جوادپور را به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس و ترانه "فصل پاييز" را همزمان با آغاز اين فصل براي پخش در برنامه اين هفته تهيه و توليد كرده است.
"کوی نشاط" به سردبیری و تهیه کنندگی امیر عباس اشرف، کارگردانی محمود صابری، نویسندگی شاهرخ باقری نژاد، عباس محبی و زهرا ادراکی، آهنگسازی مجتبی تيموري و صدابرداری علیرضا آزادگان مهر، فردا پنجشنبه چهارم مهرماه 1392، از ساعت 9 صبح به مدت 90 دقیقه از رادیو ایران پخش میشود.
