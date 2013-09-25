رقابت های موی تای قهرمانی خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کمیته موی تای هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی گفت: رقابت های موی تای قهرمانی بزرگسالان استان برگزار می شود.

رضا امیری اظهار کرد: این رقابت ها روز جمعه 5 مهرماه در سالن بوکس مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار می شود.

مسئول کمیته موی تای هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی افزود: این مسابقات در 13 وزن در رده سنی 17 تا 39 سال به منظور انتخاب تیم موی تای خراسان رضوی برگزار می شود.

امیری بیان کرد: تیم موی تای بزرگسالان استان مسابقات لیگ منطقه ای کشور را در روزهای 18 و 19 مهرماه پیش دارد.

مسئولان هیئت کوهنوردی استان از باشگاه کاویان مشهد بازدید کردند

مسئولان هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی از باشگاه کوهنوردی کاویان مشهد بازدید کردند.

رئیس این هیئت به همراه نایب رئیس بانوان، دبیر، مسئول امور باشگاه ها و مسئول روابط عمومی در باشگاه کاویان حاضر شدند و در جریان امور مربوط به این باشگاه قرار گرفتند.

حسین امانی رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی در جمع مسئولان و اعضای این باشگاه اظهار کرد: در هر رشته ورزشی، پس از نیروهای متخصص و برنامه ریزان، بزرگترین سرمایه، ورزشکاران هستند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی با بیان اینکه هیئت های ورزشی از حمایت مالی مسوولان دولتی محرومند، بیان کرد: در 19 ماه گذشته اداره کل ورزش و جوانان استان تنها 14 میلیون و 200 هزار تومان به این هیات کمک مالی کرده در حالی که گردش مالی هیات در این مدت بیش از 200 میلیون تومان بوده است.

رقابت 3 خراسانی برای کسب مجوز حضور در رقابت های جهانی کشتی پهلوانی

دبیر هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان رضوی از حضور 3 کشتی گیر سنگین وزن استان در رقابت های کشوری خبر داد.

رضا مهدوی اظهار کرد: مسابقات انتخابی سنگین وزن های کشتی پهلوانی کشور با حضور 65 کشتی گیر 90+ کیلوگرم از سراسر ایران روزهای 4 و 5 مهرماه در رشت برگزار می شود.

دبیر هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان رضوی به حضور جواد محجوب، احمد میزاپور و ناصر صحرائی در این رقابت ها اشاره کرد و افزود: کشتی گیران سنگین وزن خراسان رضوی فرصت خواهند داشت با درخشش در این رقابت ها مجوز حضور در مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی را که با حضور ورزشکاران 66 کشور جهان روزهای 9 و 10 آبان در لرستان برگزار می شود، بدست آورند.

مهدوی که سرپرست تیم اعزامی خراسان رضوی به این مسابقات است، بیان کرد: حمید قشنگ و علی صحرائی نیز به عنوان مربی گشتی گیران استان را در این رقابت ها همراهی می کند.

همدلی جامعه ورزش استان، موفقیت ابومسلم را در پی دارد

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: اداره کل در مورد باشگاه ابومسلم به عنوان مدعی العموم به وظایف خود عمل کرد و در گام های بعدی تنها بعد نظارتی خود را مورد توجه قرار می دهد.

علی اکبر هاشمی جواهری اظهار کرد: باشگاه ابومسلم به عنوان نماد فوتبال استان مود توجه تک تک ورزش دوستان خراسانی در تمام نقاط ایران و حتی دنیاست و وظیفه ذاتی اداره کل حمایت از این سرمایه عظیم ورزش خراسان است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: در بحث مدیریت باشگاه ابومسلم همانطور که پیش از این هم اعلام کرده بودیم اداره کل ورزش و جوانان استان به هیچ عنوان قصد ورود به موضوع تیمداری و دخالت در امور مدیریت باشگاه را ندارد، ما همواره تاکید کردیم تنها به عنوان مدعی العموم موفقیت این باشگاه ریشه دار برایمان مهم است و در خصوص حضور فرد و یا گروهی به عنوان مدیر یا کادر فنی در تیم تنها بر عملکردشان نظارت داشته و دخالتی انجام نمی دهیم.

طرح استعدادیابی ورزشی در مدارس با همکاری آموزش و پرورش

رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی گفت: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان طرح استعدادیابی را حتی در روستاهای استان پیگیری می کنیم.

رضا گلدوزیان اظهار کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، اهمیت بحث ورزش مدارس در توسعه ورزش قهرمانی و همگانی و در حالی که مرکز استعدادیابی هیات استان از مربیان بسیار خوب و کاربلدی در رشته های مختلف استفاده می کند طی یک نامه مکتوب از اداره کل آموزش و پرورش استان درخواست کرده ایم زمینه همکاری مدارس و دانش آموزان را با این مرکز فراهم آورد.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی افزود: قطعا عملی شدن این بحث باعث توسعه بیش از پیش استان و کشف استعدادهای ناشناخته در سراسر استان می شود.