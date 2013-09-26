دفاع مقدس مظهر حماسه، معنویت و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی شب گذشته در جمع بسیجیان استان به مناسبت هفته دفاع مقدس در رشت افزود: این سال های پر افتخار عرصه هنرنمایی ملت ایران بود.

وی همچنین به ایستادگی و مقاومت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و اظهارداشت: استقلال و قدرت امروز نظام مدیون ایثار و فداکاری رزمندگان، خون شهدا و درد و رنج جانبازان و آزادگان است.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: صبر، مقاومت و اراده‏ های پولادین رزمندگان اسلام موجب پیروزی نظام اسلامی در برابر توطئه ‌های استکبار شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دوران دفاع مقدس یک مقطع پر افتخار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهارداشت: حضور به موقع مردم در صحنه موجب دفاع جانانه از نظام اسلامی شد و حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن نیفتاد.

محمدی با تاکید بر ترویج و پاسداری از فرهنگ دفاع مقدس در جامعه گفت: جوانان باید بیش از پیش با روحیات رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.

وی همچنین هفته دفاع مقدس را فرصتی مناسب برای تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب و آرمان های انقلاب و شهدا دانست و تصریح کرد: دفاع مقدس، انقلاب و دستاوردهای نظام را در برابر تهدیدها و توطئه های دشمنان بیمه کرد.

این یادگار دوران دفاع مقدس با بیان اینکه سپاه قدس گیلان نقش بسزایی در عملیات های مختلف داشته است، یادآورشد: حضور غرور آفرین رزمندگان گیلانی در جبهه ها بسیار اثرگذار بود.